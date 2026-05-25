La izquierda acusa a la Comunidad de introducir un copago a ayudas a enfermos de ELA al rebajar su cuantía un 40%

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una visita a la nueva Unidad de media estancia del Hospital público Universitario Santa Cristina, a 4 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Esta nueva unidad se ha creado pa - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE han acusado a la Comunidad de introducir un copago a las ayudas a enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) al haber rebajado un 40% el máximo de las mismas para los más graves.

Así lo han trasladado los partidos de la izquieda en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea. Se han referido a la información adelantada por 'El País' que recoge las críticas de asociaciones de ELA que el Ejecutivo ha introducido un copago a los enfermos más graves clasificados en el Grado III+ para "rebajar la subvención de casi 10.000 euros aprobada en la ley" dejándola en poco menos de 6.000 euros --una rebaja del 40%--.

La portavoz de Más Madrid en la Cámara, Manuela Bergerot, ha cargado contra el Gobierno autonómico a quien ha exigido que "rectifique inmediatamente" y que pida "perdón a los enfermos de ELA por atreverse a plantear una cosa así".

Bergerot ha censurado la "auténtica vergüenza" del Ejecutivo autonómico al tiempo que ha reprochado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "utilice a los enfermos de ELA como ariete político contra la izquierda" para luego "dejarlos tirados". Su formación ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para que se aumente la subvención en los casos más graves y para que se otorguen las prestaciones reconocidas por la Ley ELA.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha recordado que el gobierno central ha aprobado 500 millones de euros para cofinanciar con las autonomías estas ayudas a enfermos de ELA.

"¿Y qué hace Madrid? Quitar su parte de presupuesto y que esa parte que tendrían que presupuestar ellos lo pague los enfermos y del resto que se encargue el Gobierno de España", ha censurado Espinar.

PP y COMUNIDAD LO NIEGAN

En cambio, la portavoz adjunta del PP Ainhoa García Jabonero ha tachado de "absolutamente falso" que Madrid haya introducido el copago. "El gobierno central lleva dos años manipulando a las personas con ELA y en cambio la Comunidad de Madrid es un referente en su atención y así seguirá siendo", ha apuntado tras destacar las instalaciones habilitadas para esta patología en el Hospital Enfermera Isabel Zendal.

El Ejecutivo autonómico, en declaraciones a Europa Press, han apuntado que las nuevas ayudas que ha aprobado el Gobierno de la nación se regulan por la normativa, que "obliga a establecer ajustes y minoraciones de éstas y de cualquier otra ayuda de dependencia en función de la capacidad económica, del coste del servicio de apoyo que contrate la persona y del cobro de otras prestaciones análogas como las de gran invalidez".

"Es falso y una burda manipulación que la Comunidad de Madrid haya establecido un copago a los enfermos de ELA. El Gobierno, sin contar con las entidades ni con las comunidades autónomas, vinculó estas ayudas a que las personas contrataran servicios reglados de ayuda a domicilio o asistencia personal, sin reconocer su realidad y la de sus cuidadores", han defendido.

Desde la Consejería que lidera Ana Dávila han subrayado que el Gobierno autonómico "ha estado y está volcada con los pacientes de ELA" y que ya ha reconocido a los primeros 100 Grado III+. Esta semana comenzará a abonar las primeras ayudas reconocidas en abril y mayo, siendo de "las primeras comunidades en hacerlo".

"El Gobierno de Pedro Sánchez le debe a Madrid más de 3.000 millones en dependencia. Actualmente, el Gobierno solo está financiando el 27,9% del coste total de la dependencia de la Comunidad de Madrid, cuando por ley debería alcanzar el 50%", han censurado.