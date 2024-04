La izquierda exige a Levy revisar la licencia de aparcamiento en Cavanilles, como aprobó el Pleno hace ya un mes

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tanto Más Madrid como PSOE exigen a la concejala-presidenta de Retiro, Andrea Levy, que o la Junta o el área de Urbanismo revisen la licencia de aparcamiento en el patio de manzana entre las calles Cavanilles, Abtao, Juan de Urbieta y avenida del Mediterráneo, tal y como aprobó el Pleno del distrito hace un mes con los votos de la izquierda y el PP y la abstención en solitario de Vox.

Será en la sesión plenaria de este martes cuando Más Madrid instará "de manera urgente" al cumplimiento de los acuerdos alcanzados sobre la revisión de la licencia y la vigilancia de las actuaciones, además de proponer a Levy una reunión para revisar estos asuntos de la mano de representantes de las comunidades de vecinos, y responsables políticos y técnicos de Urbanismo y de la Agencia de Actividades.

Los socialistas, a su vez, instarán a que la Junta apremie a la Agencia de Actividades a pronunciarse sobre una licencia concedida por este órgano para la construcción del aparcamiento porque "carecería del acceso de la calle Cavanilles, 27, como tampoco se ajusta a la legalidad la solicitud de la autorización del paso de vehículos, por lo que procedería la anulación de la solicitud presentada".

El PSOE demandará igualmente la reposición del banco existente en la acera "desde hace unos 60 años", frente a Cavanilles, 27, y "volver a plantar el árbol eliminado del alcorque si las razones de su desaparición se vinculaban con temas de seguridad por el solicitado paso de vehículos".

"En esta obra hay un problema serio de legalidad, de viabilidad urbanística, incluso de seguridad. Lo que pasó el sábado 2 de marzo, es muy grave porque (la maquinaria) era prácticamente más grande que un camión pasando por encima de un edificio pero sin desalojarlo, con la gente mirando por las ventanas", describía el vocal vecino de Más Madrid Gorka Ascasíbar.

La vecindad viene denunciando irregularidades desde 2018 en un proyecto "que no se adapta a las condiciones del patio de manzana y que no cumple con la normativa urbanística del Plan General. Fruto de ese trabajo vecinal la licencia otorgada en 2018 fue anulada exigiendo al promotor la modificación sucesiva de diferentes aspectos". Algunas de estas cuestiones se han revisado "pero otras quedan a expensas de futuras actuaciones del promotor", advertía Más Madrid.

Entre las cuestiones no revisadas pero que resultan "imprescindibles comprobar antes de que las obras sigan su curso" es que el aparcamiento proyectado no dispone a día de hoy de entrada y salida independiente, esencial para utilizar un aparcamiento de estas dimensiones. "El acceso previsto por la calle Cavanilles no es viable", reseñaba la izquierda.

LICENCIA CONSEGUIDA EN AGOSTO Y SIN AUTORIZACIÓN PARA CONTENEDORES

Andrea Levy aclaraba que que "la Junta Municipal no tiene competencias en este asunto" dado que recaen en la Agencia de Actividades. Dicho órgano informaba a la Junta de que la licencia urbanística se concedió el pasado 25 de agosto de 2023 para la actividad de garaje aparcamiento con obras de nueva planta.

Fue el pasado 23 de febrero cuando, tras las peticiones de la vecindad y de la coordinadora del Retiro por la instalación de una cinta transportadora de residuos que ocupaba el vuelo por la zona por la que transitan los peatones, se requirió la intervención de la Agencia de Actividades como órgano competente "para garantizar el cumplimiento de la normativa y la seguridad de vecinos y viandantes". Tras girar visita de inspección se emitió un informe que concluía que "no constaba autorización para la colocación de dos contenedores en la vía pública".

Vox justificaba su abstención por las "dudas técnicas" referidas al conflicto competencial o la ausencia de competencias mencionadas por Levy.

SERVIDUMBRE DE PASO

La concejala socialista en Retiro, Emilia Martínez, compartía el "temor e inseguridad de las familias", unas 400 entre los tres edificios, y ponía el foco en que el acceso del aparcamiento por Cavanilles 27 "discurre por la servidumbre de paso de la comunidad de propietarios y por sentencia judicial reciente ha sido extinguido", lo que significa "que el proyecto ha quedado alterado en su superficie de construcción porque en este caso ya sólo tendría un acceso y, por lo tanto, remitiría a otras condiciones del articulado del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para los garajes de menos de 2.000 metros".

"Significa que se reduce en un 50 por ciento la superficie construida y esto representa no una modificación del proyecto original sino un proyecto nuevo y, por lo tanto, implicaría una nueva licencia por parte de la Agencia de Actividades y la suspensión inmediata de las obras en curso como medida preventiva", señalaba Martínez en el Pleno.