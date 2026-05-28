Jorge Castaño se impone en primarias de IU Madrid Ciudad por una veintena de votos a Daniel Jiménez, cercano a Maíllo

Jorge Castaño, nuevo coordinador de IU Madrid Ciudad - IU MADRID CIUDAD

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Jorge Castaño, cabeza de IU es su Militancia, se ha impuesto por una veintena de votos en las primarias a la secretaría general de IU Madrid Ciudad a Daniel Jiménez, de La IU que merece Madrid, cercano al coordinador federal nacional y cabeza de Por Andalucía, Antonio Maíllo.

Según han trasladado desde la formación a Europa Press la candidatura de Castaño se ha hecho con el 51,57% de los votos, mientras que la encabezada por Jiménez ha cosechado el 47,51% de los votos emitidos.

Así, la Coordinadora de Madrid Ciudad, compuesta por 50 miembros, contará con 26 de IU es su Militancia, mientras que La IU que merece Madrid contará con 24 asientos.

Castaño ha agradecido "a toda la militancia" por confiar en la candidatura para "dirigir a la organización hacia los retos" que hay por delante. "Desde mañana mismo nos pondremos a trabajar para echar a Almeida del Ayuntamiento", ha afirmado.

Por su parte, Jiménez, en sus redes sociales, ha dado la enhorabuena a su candidatura, que ha recibido "un 25% más de apoyo" que en el anterior proceso y ha reivindicado su enfoque para una IU "renovada, presente y que esté viva".

"Hay ganas de trabajar. Ahora toca abrir puertas y ventanas y que IU sea útil allá donde haga falta", ha planteado tras afirmar que la formación tiene los mimbres necesarios para "echar al PP en 2027".