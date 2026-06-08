La jornada 'Futuros Héroes' acercará el sábado la labor de la Policía, Guardia Civil o UME a los niños y sus familias

Policía Local de Algete - CENTRO COMERCIAL SANTO DOMINGO

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Comercial Santo Domingo, en la Avenida de Guadalix de Madrid, en el norte de la capital, acoge este sábado la jornada 'Futuros Héroes' para enseñar a niños y sus familias la labor que realizan los cuerpos de seguridad y emergencias.

Desde las 11.00 horas, el parking principal del centro comercial, en la salida 28 de la A-1, se transformará en un espacio en el que los más pequeños podrán aprender de forma lúdica cómo actuar ante situaciones de emergencia y cuál es el trabajo que realizan a diario los profesionales encargados de garantizar la seguridad.

El evento, gratuito y abierto a todas las familias, está especialmente dirigido a niños de entre 3 y 12 años, así como a los centros educativos de la zona y a los vecinos de la urbanización Santo Domingo (Algete) y alrededores.

La iniciativa contará con la participación de la Policía Local y Protección Civil de Algete, Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencias (UME), Cruz Roja o Agentes Forestales, entre otros, han apuntado desde la organización.

Entre las actividades destacará el evento 'Pasoporte del Futuro Héroe', diseñada para que cada niño complete diferentes pruebas y retos educativos a lo largo del recorrido. Cada misión superada permitirá conseguir un sello oficial de los distintos cuerpos participantes.

Entre las pruebas incluidas se encuentran un circuito de seguridad vial, organizado por la Policía Local de Algete, talleres para aprender cuándo y cómo llamar al 112 junto a Cruz Roja y Protección Civil, visitas a vehículos de emergencia y actividades de observación y prevención bajo el formato 'Detectives de Seguridad'.

La jornada también incluirá exhibiciones de la Unidad Canina de la Policía Local de Algete y una demostración operativa conjunta con simulaciones didácticas de rescate y coordinación entre cuerpos.

Desde el Centro Comercial Santo Domingo se ha apuntado que con esta iniciativa se refuerza su apuesta por "ofrecer propuestas familiares con valor educativo y social, fomentando hábitos seguros desde edades tempranas y fortaleciendo el vínculo entre las instituciones públicas y los ciudadanos".