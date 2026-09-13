Joyas, gafas y carteras encabezan los más de 5.100 objetos perdidos en Madrid durante el mes de agosto

Archivo - Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Objetos Perdidos de Madrid recibió durante el mes de agosto un total de 5.137 artículos, una variopinta colección en la que sobresalen las 951 piezas de bisutería o joyería, las 573 gafas y las 572 carteras y monederos.

Los objetos tecnológicos también ocupan los primeros puestos del ranking. En las dependencias municipales se depositaron 405 artículos informáticos, entre ordenadores, memorias USB, libros electrónicos, tabletas, baterías y cargadores, además de 326 auriculares y 214 teléfonos móviles.

El armario de los descuidos se completa con 350 prendas de ropa, 324 cinturones y 132 complementos, como bufandas, boinas, gorros, guantes, pañuelos y sombreros. A ellos se suman 234 juegos de llaves, 188 bolsas, 164 mochilas, 115 bolsos y 81 maletas.

La lista deja también espacio para 'olvidos' menos habituales. Durante agosto llegaron a la oficina una bicicleta infantil, carros de bebé y de la compra, cascos de moto y de obra, muletas, neveras portátiles, patinetes, peluches, tiendas de campaña, una plancha de pelo, material deportivo, ventiladores e incluso lotería.

En el otro extremo del inventario aparecen un único reproductor de música, artículo 'vintage' donde los haya, tres agendas, seis maletines y siete billetes extranjeros.

Quienes reconozcan alguno de estos objetos podrán recuperarlo acreditando su propiedad en la Oficina de Objetos Perdidos, situada en los números 7 y 9 del paseo del Molino. La atención se presta los días laborables, de lunes a viernes, entre las 8.30 y las 14 horas.