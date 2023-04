Juanma Moreno avisa en el sur de Madrid que votar a los alcaldes del PSOE es darle un aval a Sánchez: "No se lo merece"

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y del PP de Andalucía, Juanma Moreno, ha avisado este viernes durante un acto preelectoral en la Comunidad de Madrid a los ciudadanos que votar a los alcaldes del PSOE el 28 de mayo es darle "un aval", que no se "merece", al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El dirigente andaluz se ha sumado este viernes a la precampaña electoral del PP de Madrid recorriendo varios municipios del sur de la Comunidad en los que tradicionalmente ha gobernado la izquierda. El acto central será un mitin en Fuenlabrada junto a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, esta tarde a las 18 horas.

Así, a primera hora ha visitado la localidad de Alcorcón, acompañando al candidato a la Alcaldía, Antonio Gonzaléz-Terol, y al mediodía ha asistido a un almuerzo con las Casas Regionales de Andalucía en Madrid con los candidatos de Parla, Móstoles y Getafe.

"El 28 de mayo con nuestro voto vamos a avalar o a censurar las políticas de Sánchez", ha señalado, al tiempo que ha recordado a aquellos que piensan votar a sus alcaldes socialistas que si lo hacen están "avalando las políticas" del presidente del Gobierno. Y es que Moreno ha pedido que "todos aquellos socialistas que no están de acuerdo con la política de Sánchez" no le den "un aval". "Sánchez no se lo merece", ha lanzado.

En este sentido, ha explicado que no se lo merece porque España "no puede estar en manos de organizaciones políticas que no creen" en el país, que no lo quieren y que no trabajan para que a este "le vaya bien"; ni tampoco en manos de partidos que son "radicales y que posicionan la política española en límites de lo que quiere la inmensa mayoría".

Para el presidente andaluz, el 28M España se juega muchas cosas y los ciudadanos no pueden quedarse en sus casas. "El 28 de mayo todo aquel que cree que las cosas le pueden ir mejor a él, a sus hijos o a sus nietos, tiene que salir obligatoriamente a la calle, o hacerlo por voto por correo, para decirle sí al Partido Popular y no a Pedro Sánchez", ha remarcado.

EN ANDALUCÍA DECÍAN "QUE ERA IMPOSIBLE"

Moreno ha remarcado que cuando a los 'populares' les dan la opción de gobernar y gestionar siempre demuestran "que son capaces". Así, ha hecho hincapié en que España ha tenido en 40 años de democracia "muchas y diferentes crisis" y el PP ha sido el que ha estado para "levantar la economía, levantar la sociedad y poner el país en pie" cuando les "han dejado una herencia envenenada los gobiernos socialistas".

"Una vez José María Aznar, otra vez Mariano Rajoy. Han sido los dos que han recuperado las dos grandes crisis económicas y sociales que ha tenido España y ahora un tercero que se llama Alberto Núñez Feijóo, que de una vez por todas también recuperará España. Sin lugar a dudas", ha trasladado a continuación.

Asimismo, el presidente de la Junta ha defendido que los candidatos del PP en la zona sur de Madrid tienen "las ganas y la ilusión suficientes" para conseguir el "cambio" y la "transformación a mejor siempre en beneficio de los vecinos". "Son garantía de prosperidad, garantía de futuro, garantía de progreso", ha subrayado.

En este punto, ha indicado que parecía que en Andalucía ganar era "imposible" pero, aunque fue "muy duro" y parecía "David contra Goliath", estaba claro que el proyecto "tenía la necesidad de generar una mayoría en torno al PP para gobernar". "¿Qué pasa cuando gobierna el PP? Pues lo que suele pasar es que las cosas mejoran", ha dicho a continuación, al tiempo que ha sacado pecho de que lideran "el descenso del paro" y avanzan en "exportaciones".

Que la región andaluz sea "un valor seguro" es, a su parecer, consecuencia de que hay un gobierno estable, serio, riguroso y gestor. "Esta es la mejor opción para los ciudadanos y nos avalan los datos y nuestra trayectoria histórica. Da igual que sea en los ayuntamientos de Madrid, en Andalucía o en el conjunto de España", ha sostenido.

SEGUIR EL EJEMPLO DE ANDALUCÍA

En esta cita también ha intervenido el candidato de Parla, José Manuel Zarzoso, quien ha remarcado que es necesario seguir el ejemplo de Andalucía y hacer llegar a todos los municipios del sur que cuando los 'populares' gobiernan hay "crecimiento, pujanza, riqueza y hay futuro para los vecinos". Quiere que su localidad se convierta en una "pequeña Andalucía" y le dé la vuelta a 40 años de anclaje "en el socialismo y el comunismo".

José Antonio Mesa, el aspirante a la Alcaldía de Getafe, ha hecho hincapié en que Andalucía lo tenía todo pero siempre estaba "a la cola de todos los rankings". "Solo hicieron falta cuatro años del gobierno del cambio para demostrar al mundo que esta región era prospera, gracias a las políticas de libertad del PP y al buen presidente", ha señalado.

Por su parte, el candidato a Móstoles, Manuel Bautista, ha incidido en que la experiencia de Juanma Moreno les demuestra que "es posible un cambio", que dé lugar a un "giro radical" en las políticas. Considera que los andaluces estaban inmersos "en un modelo decante" que les empobrecía, como cree que sucede actualmente en su municipio, y por ello cree que deben seguir su ejemplo.