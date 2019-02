Un juez declara indefinida no fija a una interina de la Consejería de Educación

Publicado 26/02/2019 14:20:10 CET

El Juzgado de lo Social número 34 de Madrid ha declarado indefinida no fija a una una trabajadora laboral interina de la Consejería de Educación en aplicación de la unificación de doctrina dictada por el Tribunal Supremo.

Así consta en una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el juez estima íntegramente la demanda formulada por la trabajadora, a través de los servicios jurídicos de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

En la resolución, condena a la Consejería de Educación e investigación de la Comunidad de Madrid a asumir "todos los efectos derivados" del fallo.

Según la sentencia, la Administración autonómica actuó "en fraude de ley por realizar una contratación temporal para cubrir una necesidad no temporal, sino permanente en la Administración autonómica".

El juez reconoce la antigüedad de los contratos de duración temporal anteriores (obra o servicio y de relevo, entre 2002 y 2009) al contrato de interinidad (desde 2009) para cobertura de vacante para la que había sido nombrada.

Además de declarar el carácter indefinido no fijo de la relación laboral de esta trabajadora con la Consejería de Educación, le reconoce una antigüedad desde octubre de 2002, cuando firmó su primer contrato con la Administración autonómica.

En este sentido, la sentencia declara que el contrato de interinidad se celebró en marzo de 2009 para cubrir una vacante vinculada a la OPE de aquel año.

"La duración inusualmente larga del contrato de interinidad suscrito no encuentra justificación ni en las restricciones presupuestarias (que por otra parte no existen desde 2009) ni en el hecho de que la plaza vacante no venga sujeta a una OPE, sino a concurso de traslado ordinario, pues ni por una vía ni por otra ha cumplido la demandada su obligación de proceder a la cobertura de dicha plaza por el procedimiento reglamentario", señala la sentencia.

La resolución añade que la duración del contrato "constituye per se una anomalía que contraviene las exigencias tradicionales de causalidad y excepcionalidad de la contratación temporal".

CSIF ha destacado que se está "ante un supuesto de fraude de ley en la utilización de los contratos de interinidad". Por tanto, la sentencia declara la relación laboral de la demandada de indefinida no fija con efectos y fecha de antigüedad desde su primer contrato, en octubre de 2002.