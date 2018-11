Un juez obliga a la Comunidad a volver a acoger a una chica después de que Fiscalía determinara que era mayor de edad

Publicado 01/11/2018 18:43:51 CET

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Guardia de Plaza de Castilla ha obligado esta madrugada del centro de menores de Hortaleza, dependiente de la Comunidad de Madrid, a volver a acoger a Samira, una chica marroquí no acompañada después de que tuviera que abandonar el centro tras recibir un documento de Fiscalía de Menores que determinaba que era mayor de edad.

Según ha informado a Europa Press la presidenta de Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal, Samira (nombre ficticio) llegó sola e indocumentada a España en una patera a finales de julio. Fue recogida en una centro de menores de la Línea de la Concepción (Cádiz) y luego trasladada a otro centro de Sevilla, pero la niña se marchó a Madrid, que es donde quiere vivir. Durante su periplo andaluz nadie puso en duda de que era menor de edad.

Tras llegar en autobús a la Estación Sur de Autobuses, la chica fue detectada por la Policía Nacional que, atendiendo a su apariencia física y declarar que tenía 16 años, fue registrada y enviada al centro de primera acogida de menores de Hortaleza el 4 de agosto, donde ha estado viviendo casi tres meses, hasta este martes.

Reyzábal ha explicado que para poder acceder al pasaporte, la Administración requirió al consulado de Marruecos una serie de documentos que le fueron entregados, como una fotocopia del libro de familia, la partida de nacimiento y certificado de empadronamiento con foto.

"En estos tres meses la Comunidad no ha declarado a la niña en desamparo ni acogido en tutela, cuando la Ley marca que tiene que hacerse de forma inmediata. Además, acudió a Fiscalía de Menores para comprobar la edad de Samira y la Fiscalía, como hace de forma sistemática con todos los menores, determinó tras unas pruebas médicas, que era mayor de edad, a pesar de los documentos aportados y de la apariencia física claramente de niña", se quejan.

Por ello, y ante el riesgo de que la adolescente pudiera dormir en la calle, la Fundación Raíces acudió anoche a los Juzgados de Guardia de Plaza de Castilla alegando que las pruebas de edad que hace la Fiscalía "no son fiables" y que además no son necesarias en el caso de que haya documentos que prueban su fecha de nacimiento y la apariencia física sea de menor, "como en este caso".

Además, la presidente de la asociación criticó al Gobierno regional por no facilitar a Samira documento de cese de tutela, "dejándola indefensa, ya que sin ese papel no tiene derecho a recurrir la decisión administrativamente ni defender judicialmente la presunción de minoría de edad".

Tras varias horas en el Juzgado, una magistrada ha pedido el reingreso de la muchacha marroquí en el centro de menores de Hortaleza en condición de menor no acompañada hasta que, en este caso la Jurisdicción Civil, determine la edad de Samira.

COMUNIDAD "NO PUEDE ACTUAR DE OTRA MANERA A LO QUE DISPONE FISCALÍA"

Ante este caso, fuentes de la Consejería de Políticas Sociales han aclarado a Europa Press que la Comunidad de Madrid "no ha dejado en la calle a esta persona", sino que ha dado cumplimiento al Decreto de Edad de la Fiscalía, según el cual cuando se determina por este órgano, después de haberle realizado las pruebas oportunas, que una persona no es menor de edad, ésta no puede permanecer en los dispositivos de acogida junto a menores.

"Por tanto, la Comunidad no puede actuar de otra manera a lo dispuesto por la Fiscalía", ha reiterado, apuntado que la Administración regional no es competente para determinar ni valorar la mayoría o minoría de edad de una persona.

Según recuerdan las mismas fuentes, en el momento en el que la Fiscalía o un Juzgado determine una mayoría de edad, siguiendo con los protocolos de actuación para estos casos, "son los servicios sociales de los ayuntamientos los que tienen que dar una respuesta a las necesidades básicas de estas personas". "En este caso, fue el SAMUR quien le ofreció ayuda, pero la rechazó", han añadido.

La Consejería de Políticas Sociales ha confirmado a Europa Press que Samira ha vuelto al centro de Hortaleza, cumpliendo con lo determinado por la jueza de guardia de Plaza de Castilla. La Fiscalía de Menores no se ha pronunciado sobre este caso.