Un juez ordena al Ayuntamiento de Madrid revisar de oficio la licencia del parking en un patio de manzana de Retiro

Imágenes de las obras del parking en un patio de manzana de Retiro - CEDIDA POR VECINOS DE ABTAO, 25

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid ha estimado parcialmente el recurso presentado por la Comunidad de Propietarios de la calle Abtao, 25 contra la licencia urbanística concedida por el Ayuntamiento de Madrid para construir un parking subterráneo de cuatro plantas y 218 plazas en el interior de un patio de manzana del distrito de Retiro.

En la sentencia, avanzada por 'El País' y a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez ordena ejecutar el acuerdo aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en junio de 2024, que instaba a la Agencia de Actividades (ADA) a revisar de oficio la licencia de obras concedida a la empresa promotora en 2023.

El fallo no anula directamente la licencia, pero sí declara que procede llevar a cabo la revisión de oficio prevista en el artículo 106 de la Ley 39/2015 "a fin de adoptar la decisión que corresponda" sobre la autorización municipal.

En concreto, la sentencia recoge que el proyecto prevé dos accesos al aparcamiento desde la vía pública: uno de entrada desde la calle Abtao 25, a través de un pasadizo situado bajo el edificio de viviendas, y otro de salida desde la calle Cavanilles 27, en parte a cielo abierto y en parte también mediante pasadizo cubierto.

Sobre este extremo, el juez considera que la eficacia de la licencia municipal "se ha basado en una serie de premisas, alguna de las cuales en la realidad resultan inviables", en referencia a los accesos al aparcamiento.

En relación con el paso por Cavanilles 27, la sentencia toma en consideración resoluciones judiciales dictadas anteriormente. Al hilo, menciona una sentencia que declara la inexistencia de servidumbre de paso desde la finca situada en el patio interior de la manzana hasta la calle Cavanilles, 27.

"Estas declaraciones judiciales no pueden ignorarse y afectan también a la ejecución de la obra autorizada", afirma el magistrado, que considera que ello refuerza la necesidad de llevar a cabo la revisión de oficio acordada por el Pleno de Cibeles.

La sentencia añade que "no tiene sentido conceder una licencia para un aparcamiento que se sitúa en un patio de manzana que requiere dos accesos a la vía pública, si no se cuenta con ellos o con los derechos necesarios para su uso".

CONTRADICCIÓN ENTRE LA ADA Y EL PLENO

El juez aprecia además una contradicción entre la concesión de la licencia por parte de la Agencia de Actividades, en agosto de 2023, y el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en junio de 2024, que instó a revisar esa misma licencia.

Por ello, el magistrado concluye que procede ejecutar el acuerdo plenario y ordenar al Ayuntamiento que tramite la revisión de oficio de la licencia.

Contra la sentencia cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

"UNA OBRA INTERMINABLE"

La presidenta de la Comunidad de Propietarios de Abtao 25, Teresa Ribas, ha señalado a Europa Press que los vecinos viven el procedimiento como "una obra interminable" y ha asegurado que hay "muchísimos vecinos afectados" por las molestias derivadas de los trabajos en el entorno.

El conflicto por el aparcamiento se arrastra desde 2018, durante el Gobierno de Manuela Carmena. La protesta vecinal ganó visibilidad en 2024, cuando comunidades de Cavanilles 25 y 27 y de Abtao 25 se movilizaron contra la entrada de una pilotadora de gran tonelaje, que acabó siendo retirada.

Tras convocar movilizaciones, el asunto llegó al Pleno de Retiro y, finalmente, a Cibeles, donde se aprobó, con los votos de PSOE, Más Madrid y Vox y la abstención del PP, instar a Urbanismo a paralizar total o parcialmente las obras y a revisar de oficio la licencia urbanística.