Una jueza amplía seis meses la investigación a Ana Millán, 'número 3' del PP de Madrid

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Navalcarnero ha ampliado seis meses la investigación abierta a la exalcaldesa de Arroyomolinos y vicesecretaria de Organización del PP de Madrid Ana Millán por la presunta comisión de delitos de corrupción en relación a varios contratos presuntamente irregulares en la época en la que era concejal.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que la magistrada acuerda prorrogar la causa en la que el PSOE está personado como acusación particular.

La juez esgrime que concurren razones que justifican "ampliar el plazo de instrucción a seis meses, pues atendido el resultado de la instrucción hasta ahora practicada, y a la espera de las diligencias de prueba acordadas pendientes de practicar, es probable la necesidad de practicar nuevas diligencias, tanto de cargo como de descargo".

Señala que hay que "tener en cuenta que dado que este juzgado es mixto (civil y penal), habida cuenta de la gran pendencia de asuntos civiles y penales existente en el mismo, es razonable pensar que aquellas diligencias no puedan practicarse en el plazo ordinario de un año, por lo que es necesario ampliar el plazo de instrucción".

Parte de la investigación se sustenta en las conclusiones de un informe de la Guardia Civil que detalla que en base al análisis se ha podido analizar y extraer que "por el Consistorio se adjudicaron nueve contratos (7 mayores y 2 menores) a varias de las empresas de Francisco Roselló entre 2005 y 2011".

Así, la magistrada reseñaba en un auto del pasado octubre que "las conclusiones de tal informe, junto con el resto de las diligencias practicadas a lo largo de causa tales como entradas y registros, múltiples requerimientos de medios de prueba documentales, declaraciones de las propias partes, declaraciones testificales, análisis de la información recaba y los atestados, llevó a la determinación de que los indicios son sólidos y suficientemente justificados frente a una investigada que por el cargo que ostenta actualmente se encuentra aforada".