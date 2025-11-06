Una jueza deja en libertad al detenido por una presunta violación en un 'narcolocal' de Leganés

Archivo - Policía Local de Leganés, el 18 de octubre de 2023. - AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La magistrada de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia número 1 de Leganés ha dejado en libertad con medidas cautelares al detenido el pasado sábado por una presunta violación en un 'narcolocal' de Leganés, han informado fuentes jurídicas.

Tras comparecer ante la jueza, el presunto autor de la violación quedó en libertad con las medidas de una orden de alejamiento respecto a la víctima y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio. Se le investiga por una presunta agresión sexual.

Los hechos se produjeron el fin de semana en un 'narcolocal' de la calle San Andrés. Los vecinos indicadon que el indidivuo que lo regenta, un hjombre de nacionalidad marroquí de 29 años con antecedentes, fue detenido el sábado como presunto autor de la violación a la joven mediante sumisión química.

La Policía se desplazó a la zona tras una llamada que alertaba de que una mujer andaba desnuda y en estado de shock por la calle. A la llegada de los agentes, la mujer les condujo al local, donde localizaron a un individuo que fue detenido.

En el interior de la vivienda se encontraron sustancias estupefacientes y efectos personales pertenecientes a la joven, lo que reforzó la versión de los hechos aportada por la víctima, según ha avanzado 'El Mundo' y han confirmado fuentes de la Jefatura Superior de Policía, que ratifican que el individuo pasó ya a disposición judicial.

Se trata del último suceso acontecido en torno a este 'narcolocal'. De hecho, el detenido, según los vecinos, es un "conocido" de la zona que, el pasado septiembre, fue apuñalado en abdomen y tórax por cuatro individuos en un probable "ajuste de cuentas".