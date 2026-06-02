La jueza rechaza archivar la causa contra el jefe de Gabinete de Ayuso por presunta revelación de secretos

Archivo - Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza número 25, ha rechazado la petición de sobreseimiento y archivo presentada por la defensa del jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, en el marco de las diligencias previas abiertas por un presunto delito de revelación de secretos por funcionario.

En un auto, al que tuvo acceso Europa Press, la magistrada Raquel Robles González considera que la solicitud de archivo formulada por la representación del investigado resulta prematura, ya que la causa continúa en fase de instrucción y todavía quedan diligencias de investigación pendientes de practicar.

La resolución subraya que no corresponde pronunciarse sobre el sobreseimiento mientras no haya concluido la fase instructora. Según la juez, la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que una decisión sobre el archivo debe adoptarse al finalizar la investigación o en el momento procesal previsto antes de la apertura del juicio oral.

La causa tiene su origen en una querella presentada por dos periodistas, junto con la empresa editora Ediciones El País. También figura como denunciante el Partido Socialista Obrero Español.

En su parte dispositiva, el auto acuerda desestimar la petición de sobreseimiento formulada por la defensa de Rodríguez y recuerda a las partes que pueden recurrir la decisión mediante recurso de reforma y subsidiario de apelación o directamente mediante recurso de apelación dentro de los plazos legales establecidos.

La decisión judicial no entra a valorar el fondo de las acusaciones ni la existencia o inexistencia de responsabilidad penal, sino que se limita a determinar que el procedimiento debe continuar su curso hasta que finalicen las diligencias de investigación acordadas por el juzgado.