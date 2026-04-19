Jugadores de ecuavóley en Usera advierten de multas en parques y piden espacios para jugar "sin criminalización"

Parque de Pradolongo - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Club Deportivo Elemental Voleibol Hispano Usera ha denunciado la imposición de multas y la retirada de redes en parques de Madrid donde se juega al ecuavóley y ha reclamado a las administraciones la habilitación de espacios para poder practicar este deporte arraigado entre vecinos de origen hispanoamericano "sin criminalización".

Así lo han trasladado los representantes del club Rafael Cabañas González y Maruchi Elizabeth Tacuri en la última Comisión de Turismo y Deporte de la Asamblea de Madrid, a petición de Más Madrid, donde han puesto el foco en las dificultades para seguir practicando este deporte en espacios públicos, especialmente en distritos del sur de la capital.

Cabañas ha advertido de que el fenómeno va más allá de la comunidad ecuatoriana y ha subrayado que reducir el debate al ecuavóley como una práctica exclusivamente ecuatoriana impide ver su alcance real. "No somos capaces de ver la dimensión de este problema que afecta a todas las personas provenientes de Hispanoamérica", ha señalado, al apuntar que se trata de una práctica habitual entre vecinos de Ecuador, Colombia, Bolivia, Venezuela y también españoles.

Según ha explicado, la situación ha cambiado en los últimos dos años tras una convivencia que, según su relato, se había desarrollado con normalidad durante décadas. "Después de una actividad pacífica que dura ya más de 20 años, la Policía Municipal está impidiendo, por medio de multas y sanciones, que se practique este deporte", ha denunciado.

Cabañas ha indicado que estas actuaciones se amparan en la normativa municipal sobre el uso del espacio público, si bien ha defendido que en la mayoría de los casos no se producen las circunstancias que justificarían sanciones. "En ninguno de los casos, o en muy pocos de los casos que se desarrolla esta actividad, esta situación se produce", ha afirmado.

Por ello, ha pedido que se habiliten zonas o se ordene el uso del espacio público para poder jugar con normalidad. "Venimos aquí a pedir que se desarrollen áreas para que se pueda practicar en los parques de la Comunidad de Madrid libremente y sin criminalización", ha afirmado, antes de insistir en que se les permita continuar con una práctica "eminentemente positiva".

En la misma línea, Tacuri ha reivindicado el ecuavóley como una tradición cultural llegada con la migración y como una red de apoyo vecinal. "Yo no vengo a hablarles de un simple pasatiempo. Yo vengo a hablarles del ecuavóley, una herramienta cultural que ha cruzado el océano para enriquecer el suelo de Madrid", ha señalado.

A su juicio, la cancha cumple una función que va mucho más allá del deporte, al convertirse en lugar de encuentro y apoyo vecinal. "La cancha es un refugio, es un punto de encuentro. Ahí somos amigos, somos familia, somos compañeros", ha afirmado, para añadir que incluso sirve para compartir ofertas de empleo o ayudar económicamente a personas enfermas o con dificultades.

Tacuri también ha destacado el carácter intergeneracional e inclusivo de esta práctica. "El ecuavóley y el voleibol son deportes intergeneracionales e inclusivos por definición", ha defendido, al asegurar que en las canchas conviven abuelos, jóvenes, mujeres y niños, lo que contribuye a combatir la soledad no deseada y el aislamiento.

"Cuando nos ponen una multa por jugar, nos quitan las redes, nos rompen el único apoyo emocional que muchos vecinos tenemos en Madrid", ha advertido.

Los jugadores han insistido en que su principal reivindicación pasa por poder seguir utilizando el espacio público con normalidad. "No pedimos subvenciones millonarias. Pedimos que se deje de criminalizar el ecuavóley", han resumido.

UNA PRÁCTICA QUE SE DESARROLLA "CON NORMALIDAD"

Por su parte, fuentes municipales han señalado a Europa Press que en el último año no se han registrado incidencias relevantes vinculadas a esta práctica y que actualmente se desarrolla con normalidad en el distrito de Usera.

En concreto, indican que los jugadores utilizan el parque de Pradolongo y otras instalaciones deportivas y parques donde colocan sus redes de forma habitual.

Asimismo, explican que las sanciones registradas con anterioridad estaban relacionadas con situaciones ajenas a la práctica deportiva, como el consumo de alcohol en la vía pública en torno a los encuentros, y subrayan que "actualmente se constata un funcionamiento normal de la práctica de este juego en el distrito", tanto desde la Junta Municipal como desde la Policía Municipal.