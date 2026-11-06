'Julia', la escultura de 12 metros de Jaume Plensa, se quedará un año más en la plaza de Colón

Archivo - Vista de la escultura de 'Julia' en Colón, a 1 de febrero de 2024, en Madrid (España). ‘Julia’ es una cabeza de una adolescente que ha transformado uno de los espacios más conocidos de Madrid, la plaza de Colón. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha llegado a un acuerdo con la Fundación María Cristina Masaveu Peterson (FMCMP) para que la escultura 'Julia', de Jaume Plensa y de 12 metros, permanezca en la plaza de Colón hasta diciembre de 2027, ha informado el Consistorio en un comunicado.

'Julia' representa una cabeza con ojos cerrados, está realizada en resina de poliéster y polvo de mármol blanco y es la primera de estas características expuesta por Plensa en España. Fue encargada por la FMCMP como parte de su línea de proyectos artísticos de mecenazgo y presentada en diciembre de 2018, en el marco de un programa artístico organizado por el Ayuntamiento.

Las cabezas gigantes de Plensa (Premio Velázquez de las Artes en 2013) representan esta parte del cuerpo como gran contenedor del conocimiento y las emociones humanas. Al representarlas con los ojos cerrados el artista dirige la atención hacia lo que hay dentro de las cabezas, al tiempo que invita al espectador a hacer lo propio para descubrir la belleza que todos guardan en el interior, han explicado.

El pasado junio el Ayuntamiento acometió una intervención para asegurar su correcta conservación. Madrid Destino, como titular del espacio público en el que se encuentra la escultura, coordinó el proceso operativo, técnico y administrativo, así como la tramitación de permisos, instalación de andamiaje, medidas de seguridad, retirada temporal de elementos del entorno y supervisión normativa. La Fundación María Cristina Masaveu Peterson se hizo cargo de los costes asociados a la intervención.

Jaume Plensa (Barcelona, 1955) es un artista formado en la Escuela Llotja y en la Superior de Bellas Artes de Sant Jordi. Presentó su primera exposición en 1980 en Barcelona. Ha vivido y trabajado en Alemania, Bélgica, Inglaterra, Francia y Estados Unidos y actualmente reside en Barcelona.

Gran parte de su obra se desarrolla en espacios públicos, aunque también expone regularmente en galerías y museos de Europa, Estados Unidos y Asia. Hay obras suyas instaladas de forma permanente en España, Francia, Japón, Inglaterra, Corea, Alemania, Canadá, Estados Unidos, China...