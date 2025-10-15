Un jurado declara culpable de asesinato al parricida de Móstoles y descarta enajenación completa

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid ha declarado culpable por unanimidad de asesinato al hombre de origen búlgaro que mató en noviembre de 2022 a su pareja y a su hija de 6 años en Móstoles, descartando apreciar una eximente completa por enajenación mental, han informado fuentes jurídicas.

En su veredicto, el tribunal de jurado ha acordado considerar a Galin P. culpable de un delito de asesinato respecto a su mujer y a su hija. El tribunal plantea que se le imponga 20 años de prisión por matar a su pareja y una prisión permanente revisable por acabar con la vida de su hija.

Asimismo, contemplan una atenuante leve por enajenación mental, sin considerar que sea completa tal y como reclamaba la defensa. En este último caso, se le eximiría de responsabilidad penal. Asimismo, se aprecian las agravantes de parentesco y la atenuante leve por alteración psíquica.

En el juicio, el asesino confesó admitió que las mató de "una puñalada en el corazón para que no sufrieran", escudándose en que estaba inmerso en una fuerte depresión que le llevaba a querer quitarse la vida.

El acusado se enfrentaba a una solicitud de prisión permanente revisable por un delito de asesinato, petición que realizaba tanto el fiscal como la abogada de la acusación particular. La defensa apreciaba una eximente completa por enajenación mental.

COMPORTAMIENTO CONTROLADOR

Según el fiscal, el procesado tenía un comportamiento "controlador" hacia su pareja hasta el punto de pegarle y de prohibirle ir al gimnasio "lugar al que acudía la misma para fortalecerse ante el miedo que sentía".

El escrito de acusación señala que Galin mantuvo une relación sentimental con I. D. S. "marcada por la ausencia de valores comunes de respeto y de convivencia".

Según el fiscal, sobre las 12 horas del 6 de noviembre de 2022, el acusado se encontraba en el domicilio familiar en compañía de su mujer y su hija "con la intención y el único propósito de acabar con la vida de su éstas".

En ese preciso instante cogió un cuchillo "y de forma directa se abalanzó con el arma sobre las mismas, asestándoles con brutalidad numerosas cuchilladas por todo el cuerpo, causándoles la muerte". El acusado fue detenido en el mismo domicilio.