La Justicia autoriza al Ayuntamiento por tercera vez la entrada en domicilio de un usuario de apartamentos San Francisco

Archivo - Vecinos y usuarios protestanto a las puertas de los Apartamentos Municipales para Mayores San Francisco en Madrid - ASOCIACIÓN VECINAL CAVAS EN LA LATINA - Archivo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha recibido una nueva autorización judicial, la tercera, para la entrada en domicilio de uno de los cuatro usuarios que quedan en los apartamentos para personas mayores San Francisco, en la céntrica calle Jerte, han informado fuentes municipales.

Estos cuatro usuarios se han negado a abandonar el inmueble aunque el Ayuntamiento haya justificado la necesidad de unas obras con las que subsanar "las graves deficiencias existentes, que pueden poner en riesgo la seguridad".

Se trata del tercer auto favorable que recibe el Consistorio. El Ayuntamiento de Madrid estudia recurrir judicialmente el auto de un juzgado que le ha denegado la autorización judicial para entrar en uno de los apartamentos. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, insistía ayer en que, una vez acometidas las obras, los usuarios "van a poder volver sin incremento de renta, sin pérdida de ningún tipo de derechos".

REALOJO DE DOS DE LOS CUATRO USUARIOS

Las otras dos autorizaciones ya han permitido realojar a dos de los cuatro usuarios en una residencia municipal. El Ayuntamiento se ha comprometido a ofrecer un recurso de alojamiento a este tercer usuario cuya entrada en domicilio ha avalado el juzgado.

Desde el área social han cargado contra "la actitud irresponsable de un único usuario que está impidiendo ahora mismo que las necesarias obras puedan comenzar", con lo que "no solo pone en riesgo su integridad física sino que está perjudicando a los 57 usuarios que desde hace año y medio esperan que se acometa la rehabilitación mientras están reubicados en residencias (en las que reciben una atención integral) o alojados en otros espacios, según sus preferencias".

Además a estos 57 usuarios se suman las tres personas que inicialmente se negaron a abandonar el edificio y que la Justicia ha autorizado desalojar de forma temporal para que se ejecute la obra.

El Consistorio planificó en 2024 una reforma integral de los apartamentos municipales San Francisco para paliar patologías estructurales, humedades y otras deficiencias. Lo hizo con una inversión de 3,8 millones de euros.

"Las obras deberían haberse iniciado en octubre de 2024 y podrían haber terminado ya, pero todavía no han podido ejecutarse por la negativa de cuatro personas a abandonar el edificio", han insistido desde el equipo de Gobierno. Los técnicos municipales han establecido que la rehabilitación debe realizarse libre de ocupantes por su seguridad.

Cuando la reforma pueda realizarse y termine todos los usuarios volverán "al mismo apartamento en el que residían y con las mismas condiciones económicas". Además la reforma permitirá disponer de siete plazas adicionales en apartamentos que ahora no pueden ser habitados por sus deficiencias.