La Justicia suspende de forma cautelar la caza de nueve especies de aves silvestres en la región

La paloma zurita - SEO/BIRDLIFE

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha suspendido cautelarmente la caza de nueve especies de aves silvestres en la Comunidad de Madrid para la temporada 2026-2027.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, que responde al recurso interpuesto por SEO/BirdLife contra la Orden 2511/2026, de 25 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, que fijaba los períodos hábiles de caza.

La suspensión afecta a la caza de la becada, la codorniz común, la paloma zurita, el zorzal alirrojo, el zorzal real, la corneja negra, la paloma bravía, la perdiz roja y la urraca.

La medida estará vigente durante la época hábil del 8 de octubre de 2026 al 31 de enero de 2027 y en los pasos tradicionales del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2026, con la sola excepción de las cacerías de suelta autorizadas o comunicadas y de las que se celebren en cotos comerciales, en las que solo podrán abatirse los ejemplares soltados conforme a la especie y el número consignados en la correspondiente autorización.

SEO/BirdLife solicitó la suspensión por la vía de especial urgencia al considerar que la tramitación ordinaria de las medidas cautelares no permitiría evitar la caza de las aves antes de que el tribunal se pronunciara. La organización alegó que la captura de ejemplares puede reducir las poblaciones y su capacidad reproductora en temporadas posteriores, sin que una eventual sentencia favorable pudiera reparar ese daño.

SITUACIÓN DE DECLIVE DE LAS ESPECIES CINEGÉTICAS

La organización recuerda que seis de las especies afectadas presentan una situación desfavorable de conservación. La codorniz común ha sufrido una reducción acumulada del 60,4 % de sus poblaciones reproductoras en España desde 1998 y está catalogada como Vulnerable en el Libro Rojo de las Aves de España.

La perdiz roja, también Vulnerable, ha disminuido un 57,6 % en el mismo periodo. La paloma zurita, la corneja negra, la urraca y el zorzal alirrojo muestran igualmente tendencias negativas, mientras que, para la paloma bravía silvestre, la becada y el zorzal real persisten importantes lagunas de conocimiento sobre el estado de las poblaciones sometidas a caza.

Además, como se sostiene en el informe pericial aportado por la organización, para ninguna de estas nueve especies existe una evaluación reciente y trazable de su estado de conservación en la Comunidad de Madrid, ni información suficiente que permita relacionar el tamaño de las poblaciones con los niveles de extracción autorizados.

Tampoco existen límites globales de capturas para estas especies, y en siete de ellas ni siquiera se establece un cupo máximo diario por cazador.

Mario Giménez, responsable del Área de Conservación de SEO/BirdLife, ha celebrado "estas medidas cautelares que atienden a la realidad del campo". "Estamos hablando de especies claramente en declive o de las que no se tiene información suficiente. Planificar la actividad cinegética, como cualquier otra actividad, exige actuar con prudencia y apoyarse en la evidencia científica disponible para poner a salvo nuestro patrimonio natural", señala.

La organización confía en que esta decisión contribuya a impulsar una planificación del aprovechamiento cinegético basado en criterios científicos, transparente y compatible con la conservación de las aves, tal y como exige la Directiva de Aves de la Unión Europea y que desde hace años reclama la comunidad científica especializada en fauna silvestre.

LA DECISIÓN NO IMPLICA LA SUSPENSIÓN TOTAL DE LA CAZA

SEO/BirdLife recuerda asimismo que la suspensión acordada por el tribunal no implica la paralización de toda la actividad cinegética en la región.

La propia pericial destaca que seguirían pudiendo cazarse otras especies de aves y mamíferos cinegéticos, desarrollarse actuaciones de gestión del hábitat y realizarse programas de seguimiento y censos, información especialmente necesaria para mejorar el conocimiento sobre el estado real de las poblaciones de aves silvestres en Madrid.

El auto es una medida cautelar, continuando el procedimiento judicial abierto. La organización seguirá trabajando para que la sentencia que en su día se dicte confirme la nulidad de los preceptos impugnados y para que las administraciones públicas adopten sus decisiones en materia cinegética sobre la base de la mejor información científica disponible, tal y como exigen la Directiva de Aves, la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

CARTA AL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR

Tras conocer el Auto dictado por el TSJM, y ante el inicio del periodo hábil de caza hoy 8 de octubre, SEO/BirdLife se ha dirigido a la Comunidad de Madrid solicitando que se informe con carácter urgente al colectivo cinegético, a los agentes forestales, al SEPRONA y al resto de actores implicados, con el fin de garantizar el conocimiento y cumplimiento de la resolución judicial y evitar posibles infracciones.

Al mismo tiempo, la organización manifiesta su voluntad de avanzar hacia un diálogo constructivo con la Administración y ofrece su colaboración y experiencia científica para mejorar la evaluación de las poblaciones y tendencias de las especies y contribuir a una regulación cinegética basada en criterios científicos, sostenibles y jurídicamente sólidos.

URGE APROBAR PLANES DE GESTIÓN PARA RECUPERAR LAS AVES CINEGÉTICAS EN ESPAÑA

La situación de las aves cinegéticas es preocupante en el conjunto de España. Según el informe Gestión sostenible de la caza y conservación de aves silvestres en España 2026, publicado por SEO/BirdLife el pasado mes de julio, el 57 % de las 35 especies cinegéticas analizadas en la península ibérica y Baleares presenta tendencias poblacionales negativas. Otro 26 % tiene poblaciones muy pequeñas o carece de información suficiente para conocer su evolución.

Ante esta situación, SEO/BirdLife reclama a todas las comunidades autónomas que pongan en marcha planes de gestión de las especies cinegéticas basados en información científica actualizada, con objetivos de conservación, seguimiento de las poblaciones, controles efectivos de capturas y medidas para recuperar sus hábitats.