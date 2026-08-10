Un juzgado investiga la compra del ático de Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid

Fachada del ático en el barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid, a 30 de julio de 2026, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid ha decidido vender el ático de Chamberí adquirido por el Gobierno regional para "ayudar en la reconstrucción - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de instrucción número 8 de Madrid se encuentra investigando cinco denuncias presentadas contra la compra del ático en Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid a través de la empresa pública Planifica Madrid y que iba a ser utilizado como oficina de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, durante un periodo de obras en la Puerta del Sol.

Así lo han confirmado fuentes jurídicas, que apuntan que en las últimas horas el juzgado ha recibido cuatro denuncias --tres de particulares y la del PSOE anunciada la semana pasada-- por este asunto, que se suman a una primera presentada por el partido anticorrupción Iustitia Europa

Según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado ya ha abierto diligencias "por los mismos hechos" que los que se presentan en las últimas denuncias, por lo que procede al archivo de estas diligencias para unir la documentación al procedimiento ya en marcha.

Tras la polémica desatada, el Gobierno de Ayuso confirmó poco después que pondría a la venta el ático para recaudar fondos con los que pagar la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio forestal que arrasó unas 30.000 hectáreas y obligó a solicitar la declaración de emergencia nacional.

Así, el pasado viernes la Comunidad de Madrid, a través de Planifica Madrid, sacó a la venta el ático por un precio de salida de 6,7 millones de euros, junto a otros cuatro inmuebles ubicados en la Gran Vía, que salen al mercado por otros 11,8 millones de euros, según documentación recogida en el Portal de la Contratación Pública.

Este ático en Chamberí ha sido fuertemente criticado por la izquierda, que lo ha llevado a los tribunales y ha pedido la dimisión de la presidenta acusándola de buscar con esta compra tener una "vivienda oficial". Ayuso ha negado este supuesto y afirma que sería "poco inteligente" que le buscaran una casa que no podría "esconder" y afirma que con este ático ha habido una intención de "hacer daño".