El PSOE-M adelanta que se personará como acusación en el caso del ático de Chamberí

El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante una rueda de prensa, en la sede del PSOE, a 7 de agosto de 2026, en Madrid (España). El PSOE de Madrid va a interponer este v - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha adelantado que los socialistas se personarán como acusación particular en el caso del ático que la Comunidad de Madrid compró en Chamberí y que este lunes se ha conocido que está siendo investigado por un juzgado.

López ha señalado con este movimiento se da "para que se depuren todas las responsabilidades" en la compra del "super ático de lujo" que la Comunidad dijo que serviría de oficina temporal para la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, durante unas reformas en la Puerta del Sol.

"Ya sabíamos que Ayuso no tenía vergüenza, pero ahora tampoco tiene escapatoria", ha destacado López en declaraciones remitidas a los medios de comunicación en las que además ha exigido que se devuelva "hasta el último euro" porque "no son los madrileños quien tienen que costear la vida padre de la señora Ayuso".

Por su parte, la secretaria de Organización el PSOE de Madrid, Pilar Sánchez Acera, también ha señalado que su partido se personará en la causa. "No hay duda de que llegaremos al final de esto", ha manifestado en una publicación en su perfil oficial en la red social 'X', de la que además se ha hecho eco su propia formación.

El juzgado de instrucción número de 8 de Madrid se encuentra investigando la compra del ático en Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid a través de la empresa pública Planifica Madrid. Así lo han confirmado fuentes jurídicas, que apuntan que la Fiscalía ha remitido al juzgado cuatro nuevas denuncias --tres particulares y la del PSOE-- que han sido incluidas a la causa abierta tras una primera denuncia por la compra del inmueble.

Tras la polémica desatada por la adquisición del ático, situado en el paseo General Martínez Campos, el Gobierno de Ayuso confirmó poco después que se pondría a la venta para recaudar fondos con los que pagar la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio forestal que arrasó unas 30.000 hectáreas y obligó a solicitar la declaración de emergencia nacional.

Así, el pasado viernes la Comunidad de Madrid, a través de Planifica Madrid, sacó a la venta el ático por un precio de salida de 6,7 millones de euros, junto a otros cuatro inmuebles ubicados en la Gran Vía, que salen al mercado por otros 11,8 millones de euros, según documentación recogida en el Portal de la Contratación Pública.

Este ático en Chamberí ha sido fuertemente criticado por la izquierda, que lo ha llevado a los tribunales y ha pedido la dimisión de la presidenta acusándola de buscar con esta compra tener una "vivienda oficial". Ayuso ha negado este supuesto y afirma que sería "poco inteligente" que le buscaran una casa que no podría "esconder" y afirma que con este ático ha habido una intención de "hacer daño".