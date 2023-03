Un juzgado obliga al Ayuntamiento de Valdemoro a abonar 2,1 millones en facturas de suministro energético

Alude a "incongruencias" al acordar resolver el contrato pero "obligar al contratista a mantener las prestaciones"



VALDEMORO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 21 de Madrid ha estimado parcialmente un recurso de la empresa Cofely y ha obligado al Ayuntamiento de Valdemoro a abonar a la empresa las "facturas adeudadas" tras acordar la Administración local la resolución del contrato en un acuerdo de Pleno de 2018 y forzar a la empresa a seguir manteniendo el servicio de suministro energético.

La sentencia, fechada el pasado 27 de febrero y a la que ha tenido acceso Europa Press, estima parcialmente el recurso de Cofely y obliga al Consistorio valdemoreño a "abonar las facturas generadas por la continuación del servicio".

El Gobierno local, de Ciudadanos, ha estimado que esta cantidad a abonar a la empresas ascenderá a 2,1 millones de euros.

En 2018, el Gobierno del socialista Serafín Faraldos acordó la suspensión del contrato debido a "las graves circunstancias del contrato" y a "la posibilidad de que el mismo hubiera sido dictado como consecuencia de un ilícito penal", puesto que la empresa podía verse implicada en la trama 'Púnica'.

Se acordó, así, en un Pleno "el inicio del procedimiento de revisión de oficio del contrato", al tiempo que se acordó igualmente "suspender el plazo para resolver y tramitar la resolución del procedimiento de revisión".

"INCONGRUENCIA" DEL AYUNTAMIENTO

En la sentencia, el juzgado apunta a la "incongruencia del ayuntamiento de Valdemoro", ya que acordó "el inicio de la revisión del contrato y al tiempo suspendió el trámite, acordó resolver el contrato y convocar otro contrato, pero obligando al contratista a mantener las prestaciones del contrato".

"Debemos estimar parcialmente el recurso, únicamente en el sentido indicado de que el Ayuntamiento de Valdemoro no puede ordenar la continuación de las prestaciones si no cumple el deber de abonar las facturas pendientes por la prórroga del servicio acordado y efectivamente prestado desde el 13 de abril de 2018, no pudiéndose amparar en la prejudicialidad penal para no pagar el servicio", estimó el juzgado.

RESPONSABILIZAN AL ANTIGUO EQUIPO DE GOBIERNO

Tras conocer la sentencia, el actual Ejecutivo de Cs ha responsabilizado al exalcalde socialista Serafín Faraldos de adoptar una decisión que "costará millones de euros a todos los ciudadanos".

"Los de Serafín Faraldós han sido 22 meses de gobierno muy caros para los valdemoreño, nos han costado muchos millones de euros en indemnizaciones y sentencias".

En este punto, ha manifestado que la sentencia que condena al Ayuntamiento "hará que este dinero no pueda ir a inversión, ni a asfaltado, ni a mejorar las instalaciones deportivas, sino a pagar las decisiones caprichosas del anterior alcalde y que sólo Ciudadanos (Cz) Valdemoro avisó desde la oposición".