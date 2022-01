El 'Kalifa', responsable de la captación de menores de la red que operaba en la C. de Madrid, está en prisión preventiva

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ronaldo Antonio M. C., conocido como 'El Kalifa' y uno de los presuntos cabecillas de la red de explotación sexual de Madrid, cumple prisión preventiva separado del resto de los encarcelados de la 'Operación Sana' y en el módulo de conflictivos de la prisión madrileña de Soto del Real.

Al 'Kalifa', dominicano de 25 años e integrante de la banda latina de los Dominican Dont Play (DDP), se le acusa como presunto autor de un delito de detención ilegal, abuso sexual continuado con penetración a menor de dieciséis, prostitución de menores y contra la salud pública, entre otros.

De los 37 detenidos en el operativo policial contra esta mafia de prostitución infantil, solo ocho ingresaron en prisión provisional a la espera de la conclusión de la instrucción y la celebración del juicio si finalmente se les procesa.

En concreto, Ronaldo ingresó en un régimen cerrado en el módulo 3 de la cárcel de Soto del Real, uno de los más conflictivos, han informado a Europa Press fuentes sindicales penitenciarias. Se trata de un modulo de reincidentes con adaptación media a las normas del establecimiento. Hay unos 70 internos en este módulo.

Según el sumario, la banda de proxenetas enganchaba a las menores a la droga, especialmente al consumo de cocaína base y las obligaban a prostituirse en narcopisos y poblados chabolistas de Villaverde y Usera para conseguir dinero y droga.

Ronaldo M.C. es considerado como el responsable de la captación de las niñas. Cuenta con numerosos antecedentes por delitos contra la salud pública, robos con fuerza, contra la seguridad vial y por conculcar la Ley de Extranjería.

Se le detuvo una semana antes que al resto de los miembros de la presunta red de prostitución infantil por agredir sexualmente a una de las niñas tuteladas por la Comunidad de Madrid.

Los agentes que exploraron a una de las víctimas, de tan solo 15 años fugada de un centro regional de menores, exponen en uno de los informes policiales del sumario el 'modus operandi' de este delincuente. La menor les confesó que Ronaldo le obligó a mantener relaciones sexuales con otros amigos suyos, "pertenecientes también a los Dominican Don't Play a cambio de dinero y droga como 'base' y 'perico'.

"Había varias veces que yo no quería y Kalifa me decía que si no me acostaba con otros, él se iba a ir y no le iba a volver a ver. Esto ha estado pasando durante al menos un año, desde que yo tenía 14... Kalifa me cambió la vida, él me enganchó en la droga y ha empezado todo esto. Yo no quería", relató.