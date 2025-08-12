King's College School Soto de Viñuelas (Tres Cantos) confirma que el incendio no ha causado daños en sus instalaciones

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El King's College School de Soto de Viñuelas, en el municipio de Tres Cantos, ha confirmado que el incendio forestal declarado este lunes no ha causado daños en sus instalaciones, aunque una parte del terreno situado detrás del colegio sí que sufrió algunos desperfectos.

En un comunicado, el centro ha afirmado que el colegio es seguro y está preparado para recibir a los estudiantes con total normalidad al inicio del curso tras realizar una inspección completa del campus.

En concreto, se ha llevado a cabo una revisión de los edificios principales, la residencia y las áreas deportivas y de recreo. Según han trasladado desde el colegio ninguna de ellas se han visto afectadas.

"Aunque una parte del terreno situado detrás del colegio sufrió algunos daños, el fuego fue contenido con rapidez, sin representar en ningún momento riesgo alguno para los edificios o los espacios de aprendizaje", han subrayado desde el King's College. Además, su director, Christopher Ramsey, ha destacado que el curso académico comenzará en la fecha prevista.

Por último, la dirección del colegio ha transmitido su solidaridad a las familias de las zonas afectadas por el incendio y ha expresado su agradecimiento a todas las autoridades y equipos de emergencia "que han trabajado para evitar una tragedia mayor". "La rápida, coordinada y valiente actuación de los servicios implicados ha permitido contener las llamas y garantizar la seguridad del colegio", han concluido.