Los legendarios The Zombies actúan mañana en Madrid para celebrar el lanzamiento de su último álbum

Publicado 14/12/2019 8:53:56 CET

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las legendarias del pop psicodélico británico The Zombies celebrarán mañana domingo con un concierto en la sala Independence de Madrid el lanzamiento de su último álbum, 'Still Got That Hunger', y su reciente inclusión en el Salón de la Fama del Rock and Roll de 2019, liderado por miembros fundadores y actuales, el vocalista Colin Blunstone y el teclista Rod Argent.

The Zombies, la segunda banda británica que siguió a The Beatles a anotar un hit número 1 en América, se infiltró en las ondas con las melodías sofisticadas, voces entrecortadas, armonías de respaldo corales y riffs de teclado de sus exitosos singles de la década de 1960 'She's Not There' y 'Tell Her No', señalan los promotores.

El grupo se separó justo antes de 'Time of the Season', el único de la lista de éxitos de todo el mundo, de su álbum de canciones de cisne 'Odessey & Oracle', clasificado en el número 100 en los 500 mejores álbumes de todos los tiempos según Rolling Stone.

Tras la ruptura de la banda original, el vocalista Colin Blunstone desarrolló una carrera en solitario (con éxitos que incluyen 'Say You Don't Mind', 'What Becomes of the Brokenhearted' y 'Old & Wise con Alan Parsons Project') y el teclista y compositor Rod Argent sacudió los estadios de los 70 con su banda Argent ('Hold Your Head Up', 'God Gave Rock and Roll To You').

Al comienzo del nuevo Milenio, Blunstone y Argent resucitaron a los Zombies con el gran lanzamiento de 'Still Got That Hunger'. Además, marcó un momento histórico en las listas de Billboard, ya que volvió a meter el álbum 'Odessey And Oracle' en el Billboard 100 cuarenta y ocho años más tarde, al mismo tiempo que 'Still Got That Hunger', añaden.