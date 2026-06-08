León XIV pasará con el papamóvil por la Puerta del Sol camino al Bernabéu y será saludado por Ayuso

El Papa León XIV llega en el Papamóvil al Movistar Arena - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV pasará con el papamóvil por la Puerta del Sol camino del Estado Santiago Bernabéu y será saludado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desde la puerta de la Real Casa de Correos.

Será al término de la oración y ofrenda floral a la Virgen de la Almudena, patrona de la capital, que tendrá lugar en la catedral esta tarde a partir de las 18 horas.

Así, a partir de las 18.30 horas, según ha señalado la Delegación del Gobierno en Madrid, subirá por la calle Mayor hasta la Puerta del Sol para continuar por la Carrera de San Jerónimo y la Plaza de las Cortes.

Tras ello pasará por Cánovas del Castillo para llegar a la calle de Alcalá --donde pasará a un vehículo cubierto-- con el que recorrerá Príncipe de Vergara y Concha Espina hasta llegar al Estadio del Real Madrid.

Allí tendrá lugar a las 19 horas un encuentro que unificará magia, música y las procesiones de la Virgen de la Almudena y el Cristo de Jesús de Medinaceli a pie de campo. El evento, presentado por Christian Gálvez y Patricia Pardo, contará con actuaciones como la de David Bustamante o el mago Jorge Blass.

En concreto, habrá más de 24.000 personas de las parroquias, más de 7.000 de las asociaciones, hermandades y movimientos, más de 7.000 de las comunidades educativas y en torno a 4.000 de la vida consagrada y sacerdotes, además de obispos y autoridades nacionales y locales y representantes del Real Madrid.

El Papa León XIV recorrerá el campo de fútbol en un buggy eléctrico para saludar a todos los asistentes. Este vehículo --un cochecito de golf reconvertido en papamóvil blanco y sin capota-- ya está aparcado en el garaje subterráneo del estadio, recién llegado desde Burgos.

Con este evento, concluirá el tercer día del Papa en la capital, antes de las últimas horas y su partida a Barcelona, siguiente parada de su viaje apostólico por España.