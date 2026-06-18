La ley del concebido no nacido se aprobará en un Pleno extraordinario en la Asamblea 2 de julio

Archivo - Imagen de recurso de una mujer embarazada. - UGR - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que la ley autonómica que reconocerá al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar se aprobará en un Pleno extraordinario el 2 de julio.

Lo ha avanzado durante la sesión de control del Pleno de la Cámara regional, el último ordinario del presente período de sesiones, después de que la Mesa de la Asamblea tumbase la tramitación de dicha ley al aceptar un escrito de nulidad del PSOE en el que apuntaban a "dudas" en el proceso. Según fuentes parlamentarias, no se habría cumplido correctamente la tramitación antes de ser elevado al Consejo de Gobierno de la Comunidad.

"No van a poder ir a reírse ni de los cubanos ni de los venezolanos hasta mediados de julio, porque aquí vamos a seguir defendiendo lo importante. Ustedes cortaban las Cortes y luego multiplicaron los plenos durante la Navidad para multiplicar la amnistía", ha lanzado la dirigente madrileña durante su intervención.

Ayuso ha subrayado que la diferencia es que la izquierda maniató "al Congreso de los Diputados para la mafia y para la amnistía corrupta" mientras que ellos van a tener un Pleno extraordinario y "para defender a las madres". "Ustedes defienden intereses, nosotros defendemos principios", ha lanzado.