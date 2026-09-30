La Ley contra la Hiperregulación obligará a quitar una carga administrativa cada vez que se imponga una a una empresa

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La futura Ley contra la Hiperregulación de la Comunidad de Madrid obligará a eliminar una carga administrativa de valor equivalente cada vez que una nueva norma imponga otra a las empresas, según ha avanzado este martes la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert.

"Cada vez que se establezca una nueva carga por parte de una norma, nos comprometemos a eliminar otra carga con valor equivalente", ha explicado Albert en un encuentro informativo con medios de comunicación en el que ha indicado que el anteproyecto será aprobado por el Consejo de Gobierno "en los próximos días".

La consejera ha enmarcado esta medida en la estrategia regional contra la hiperregulación, que, según ha indicado, ha permitido eliminar hasta el momento 738 normas. La nueva ley buscará reducir las cargas burocráticas de ciudadanos y empresas y mejorar la competitividad y la capacidad de inversión de la región.

Albert ha destacado que la iniciativa incorporará "medidas novedosas" entra las que se incluye que las nuevas obligaciones que impliquen cargas para empresas solo entrarán en vigor en dos fechas al año: el 2 de enero o el 1 de julio.

La medida, inspirada en el modelo británico, pretende ofrecer una mayor previsibilidad y facilitar la planificación de las compañías, en particular de las pequeñas y medianas empresas.

"¿Qué pretendemos con esto? Pues que las pymes, las empresas, se puedan adaptar a las nuevas cargas o la nueva regulación que se les esté imponiendo desde la Administración", ha señalado Albert.

La norma introducirá además cláusulas de caducidad para las normativas de organización, con el objetivo de evitar que permanezcan vigentes por inercia disposiciones que ya no sean útiles.

ENTORNOS DE PRUEBA

La Ley contra la Hiperregulación abordará también los denominados 'sandbox' regulatorios, entornos controlados de prueba que permitirán desarrollar y ensayar innovaciones en ámbitos para los que todavía no exista una regulación específica.

"Y también vamos a crear sandbox regulatorios, lo que quiere decir son lugares controlados de pruebas para que se pueda aprobar regulaciones que todavía no existan, pero que sectores que necesitan innovar no dejen de hacerlo", ha manifestado Albert.

La consejera ha puesto como ejemplo el sector de los residuos, donde estos mecanismos podrían permitir experimentar con nuevos sistemas de reciclaje aunque no cuenten aún con un encaje regulatorio.

"Que puedan aplicar esas nuevas formas de reciclar los desechos, aunque no haya una regulación que los sustente y que sea realmente un ejemplo de por dónde debe ir la regulación", ha añadido.

La nueva ley reforzará asimismo la Aceleradora de Inversiones, con tramitación preferente y plazos reducidos a la mitad para los proyectos de especial interés. La Comunidad de Madrid explora, entre otros, la aplicación de estos entornos regulados en los ámbitos de la digitalización, el turismo, el comercio innovador y las tecnologías de la salud.

"La hiperregulación lastra económicamente y a la competitividad en la Comunidad de Madrid y en el mundo entero", ha sostenido Albert, quien ha asegurado que las empresas trasladan a la Administración que sus principales dificultades para crecer son "la burocracia y el talento".

"Necesitan más talento y menos burocracia", ha remarcado la consejera, quien ha defendido que el Ejecutivo regional busca identificar y reducir las medidas que puedan frenar el crecimiento y la competitividad empresarial.

En cuanto al talento, Albert ha indicado que la Comunidad de Madrid ayuda a los demandantes de empleo que no logran incorporarse al mercado laboral a formarse y adquirir las competencias que necesitan las empresas.

CINCO DISTRITOS INDUSTRIALES

Por otro lado, la consejera ha explicado que la Comunidad de Madrid vertebrará su industria en cinco distritos especializados para potenciar las fortalezas de las distintas zonas de la región y facilitar que las empresas encuentren, en su entorno más cercano, condiciones para invertir, competir y generar empleo.

Esta estrategia se integrará en el Plan Industrial 2026-2030. El distrito Norte se orientará a los sectores farma-biotech, las ciencias de la vida y el audiovisual; el Este, a la logística y la automoción en el Corredor del Henares; el Sur, a la industria avanzada, la aeronáutica y la defensa; el Oeste, a la ciberseguridad y la Inteligencia Artificial (IA); y la capital, a los servicios avanzados y la digitalización.

La colaboración con los ayuntamientos, con los que el Ejecutivo autonómico ya ha iniciado contactos, buscará facilitar la instalación y expansión de compañías en estos corredores económicos mediante herramientas como bonificaciones en impuestos de ámbito local, apoyo a la internacionalización para la apertura de nuevos mercados y medidas de transferencia tecnológica para impulsar la innovación y el aprendizaje.

El Gobierno regional prevé destinar 850 millones de euros a este nuevo Plan Industrial, un 65% más que en el anterior, que estará estructurado en seis ejes y 85 medidas. La Comunidad de Madrid será, según ha indicado, la primera comunidad autónoma española que reconozca la contribución de la "servindustria" a las actividades de alto valor añadido.

Entre sus líneas de actuación, el plan reservará 110 millones de euros a ayudas para pymes, 66,5 millones a proyectos colaborativos entre compañías, universidades y centros de investigación, y otros 50 millones para incorporar inteligencia artificial, ciberseguridad y robótica al tejido productivo.

Asimismo, prevé poner en marcha un Laboratorio 6G, un Nodo de Industria e Innovación en Defensa, Seguridad y Tecnologías Duales y una inversión de 16 millones de euros para el ecosistema de drones.