La librería Pérgamo, una de las más antiguas de Madrid, dice adiós por la "presión inmobiliaria": "Es insostenible"

Archivo - Escaparate de la librería Pérgamo - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La librería Pérgamo, una de las más antiguas y tradicionales de Madrid y situada en el distrito de Salamanca, en la calle del General Oráa, dirá adiós el 17 de noviembre por la "presión inmobiliaria" y busca ahora un nuevo local en el que continuar con su actividad.

"Es insostenible", ha señalado el responsable de la misma, Pablo Cerezo, en declaraciones a Europa Press, quien ha asegurado además que están buscando un nuevo espacio para su comercio y hasta entonces mantendrán todas las actividades previstas con el objetivo de que Pérgamo y su comunidad permanezcan "en otra lugar"

Con más de 80 años de historia, ahora los propietarios no quieren que continúen en la librería. El responsable alude a esa "gran paradoja" de que se venden muchos libros y los clubes de lectura "se llenan" pero "no es suficiente".

"La presión de los alquileres es descomunal esa es la gran paradoja a la que se enfrenta el sector del libro, pero es la gran paradoja de la que se enfrentan los comercios en general. Se enfrenta la economía también. Es decir, tenemos unos números macroeconómicos que funcionan muy bien y que no paran de crecer, y sin embargo la gente no los nota", ha explicado.

Así, ha criticado que se vaya todo "en pagar alquileres" y ha apuntado a que no se puede crecer en una "economía rentista" porque sobre el rentismo "no se puede construir absolutamente nada".

Desde la librería tienen "sentimientos encontrados" si bien Cerezo se ha mostrado "optimista" porque a Pérgamo le "va a ir bien" debido a que su comunidad es "grande y va a apoyar el proyecto" con el objetivo de darle continuidad.

PÉRGAMO "VA A PERSEVERAR"

"No sé si en el mismo barrio, en otro, en otro local, lo que sea, pero Pérgamo va a perseverar", ha enfatizado, si bien considera que el foco en qué pasa en Madrid y en las ciudades enfocadas a los turistas.

El librero ha subrayado que el 11 de noviembre, día previsto para la huelga general, coincide con el día de las librerías, algo que no ve una casualidad, poniendo el foco en el vínculo que hay entre el trabajo y los alquileres.

"La clase empresarial deberían de ser los primeros en estar muy preocupados por lo que está pasando porque todos los euros, todo el dinero que se destina en pagar alquileres todo el dinero que se destina en pagar habitaciones desorbitadas, pisos fuera de precio y demás es dinero que no se está yendo a cultura, dinero que no se está yendo a ocio ni a restauración. Es un sumidero y es insostenible", ha expresado.

Pese a esta situación, se ha mostrado "esperanzado" sobre el futuro de Pérgamo y cree que se va a poder dar continuidad y espera poder despedirse de este local, al que perteneció durant etoda su vida, "a gusto".

"Estamos trabajando muy duro y vamos a poner todo nuestro cariño y todo nuestro esfuerzo para que efectivamente haya un espacio para darle continuidad al proyecto", ha indicado, a la vez que ha destacado que la razón de ser Pérgamo no es solo vender libros sino "la conversación", aludiendo a los vermús literarios que proponen en la misma y en los que "el libro es una excusa para encontrarse".

También han lamentado este cierre desde el Grupo Municipal Socialista, y es que el concejal Jorge Donaire ha lamentado que la librería tenga que abandonar su local y ha reclamado al Ayuntamiento medidas para proteger estos espacios culturales frente a la presión inmobiliaria.

"Los vecinos y vecinas pierden un espacio cultural muy querido y valorado en el barrio. En los últimos meses hemos visto cómo numerosas librerías echaban el cierre por la presión inmobiliaria, tal y como advertía el estudio del Gremio de Libreros de Madrid", ha lamentado.