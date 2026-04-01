La llegada de turistas internacionales a la Comunidad aumenta un 1,75% en febrero con 1.166 millones de gasto

Archivo - Turistas consultan un plano la plaza de Isabel II (zona de Ópera), a 8 de febrero de 2026, en Madrid (España). Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el turismo se convirtió en 2025 en uno de los principales sectores económicos de Mad - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid recibió un total de 659.007 turistas internacionales durante el mes de febrero, lo que supone un aumento del 1,75% respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto de 1.166 millones, un 1,88% más, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De media, cada turista permaneció 5,1 días en Madrid --un 8,37% menos respecto al año anterior--, con un gasto de 347 euros al día, 157 euros por encima de la media nacional (190 euros) y un 9,27% menos que en febrero de 2025.

En total, el gasto medio por persona se situó en 1.769 euros en la región, un incremento del 0,12% respecto a febrero del año anterior y 433 euros más que la media nacional (1.366 euros).

En lo que va de año, 1.425.372 turistas han visitado la región, un 5,4% más respecto al mismo periodo del 2025, y han dejado un gasto de 2.775 millones de euros, una cifra que supone una subida del 9,42% respecto a los dos mismos meses de 2025.