La llegada de turistas internacionales a la Comunidad crece un 3,25% en 2025, con un gasto de 17.896 millones

La Comunidad de Madrid recibió un total de 9.111.879 turistas internacionales en 2025, lo que supone una subida del 3,25% respecto al año anterior, con un gasto de 17.896 millones, un 11,1% más, según los últimos datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De media, cada turista que visitó la comunidad gastó al día 305 euros, un 0,50% menos que el año anterior, y permaneció 6,4 días en Madrid, lo que supone un 8,2% más. En total, el gasto medio por persona se situó en 2.069 euros, un 8,28% más.

En cuanto al mes de diciembre, 652.929 turistas visitaron Madrid (+8,54%) y han dejado un gasto en la región de 1.317 millones de euros (+13,98%).

Por comunidades autónomas, Cataluña se consolida como el destino líder tanto en afluencia como en facturación, en un escenario donde el gasto en destino crece al doble de velocidad que el volumen de turistas, reforzando la apuesta por un modelo de mayor calidad y sostenibilidad.

A nivel nacional, España cerró el año 2025 con los mejores registros históricos para el sector turístico tras alcanzar los 134.712 millones de euros en gasto acumulado, lo que supone un incremento del 6,8% respecto al año anterior, y recibir a 96,8 millones de turistas internacionales, un 3,2% más que en 2024.

El gasto acumulado de los turistas internacionales entre enero y diciembre asciende a 134.712 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,8% respecto a los doce meses anteriores. Esta cifra es superior a todo el gasto acumulado en 2024, que ascendió a 126.282 millones de euros.

En cuanto al número de turistas internacionales que llegaron a España el año pasado, la cifra es también la más alta de la serie histórica y roza los 96,8 millones, con un crecimiento del 3,2% en relación al mismo periodo del año anterior.

Estos datos de récord, tanto en gasto como en llegadas, consolidan la tendencia de crecimiento del gasto en destino por encima del incremento en el ritmo de las llegadas, aunque algo más moderado en este 2025 que el pasado año.

En el conjunto de los doce meses de 2025, el país que más gasto turístico realizó fue Reino Unido con 23.650 millones de euros, un 4,9% más que el año anterior. Le siguieron Alemania, con 15.831 millones de euros y un aumento del 2%, y Francia con 11.613 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,9% con respecto al mismo periodo de 2024.

Por otro lado, las Comunidades Autónomas con mayor gasto acumulado en 2025 han sido Cataluña, con 24.807 millones de euros y un aumento del 4,5% con respecto al 2024; Canarias, con 24.431 millones de euros y un 6,8% más; y Baleares, que incrementa un 5,2% en tasa interanual hasta los 21.058 millones de euros.

En cuanto a visitantes, los principales países emisores en 2025 fueron Reino Unido (con 19 millones y una subida de 3,7% respecto al mismo periodo de 2024); Francia (con más de 12,7 millones y una ligera bajada del 1%), y Alemania (con más de 12 millones y una subida del 0,6%).

EL GASTO SIGUE CRECIENDO.

En el mes de diciembre, el incremento del gasto de los turistas internacionales fue más de 5 puntos porcentuales superior al aumento del número de visitantes extranjeros. Concretamente, en este diciembre España recibió 5,3 millones de turistas internacionales (un 0,42% más), que generaron un gasto total superior a los 8.000 millones de euros (un 5,5% más).

Durante este mes, cada turista gastó un promedio de 1.514 euros, lo que representa un incremento del 5% respecto a diciembre del año anterior. El gasto medio diario de los visitantes creció también un 5% en tasa interanual, situándose en 167 euros.

Por otro lado, la duración de la estancia mayoritaria entre los turistas fue de cuatro a siete noches, con más de 2,4 millones y una disminución anual del 1,4%.

CATALUÑA LIDERA EN VISITANTES Y GASTO, SEGUIDA DE CERCA POR CANARIAS

Por comunidades autónomas, Cataluña se consolidó como el principal destino en 2025 tanto en afluencia como en facturación, al recibir cerca de 20,1 millones de turistas (+0,6%) y concentrar un gasto de 24.807 millones de euros (+4,5%).

Le siguieron en gasto Canarias, con 24.431 millones de euros (+6,8%), e Islas Baleares, con 21.058 millones (+5,2%).

En número de visitantes, tras Cataluña se situaron Islas Baleares y Canarias, ambas con 15,7 millones de turistas (con crecimientos del 2,6% y 3%, respectivamente).

El gasto medio por turista en el conjunto del año continuó al alza, en línea con la estrategia de apuesta por un turismo de mayor calidad y sostenibilidad.

DICIEMBRE MANTIENE LA TENDENCIA POSITIVA EN GASTO

En el mes de diciembre de 2025, España recibió 5,3 millones de turistas internacionales (+0,42%), que generaron un gasto total de 8.006 millones de euros (+5,5% respecto a diciembre de 2024). El gasto medio por turista alcanzó los 1.514 euros (+5,0%), mientras que el gasto medio diario se situó en 167 euros (también +5,0%).

Los principales emisores por gasto en diciembre fueron Reino Unido (13,5% del total), Alemania (11,1%) y Francia (8,0%). Sin embargo, el gasto de turistas británicos cayó un 1,4% y el de alemanes un 6,2%, mientras que el procedente de Francia creció un 6,8%.

Por partidas, el gasto en actividades lideró con el 24,3% del total (+7,5%), seguido del transporte internacional (no incluido en paquete, 20,0%, +4,0%) y el alojamiento (17,6%, +9,5%).

El 52,2% del gasto en diciembre correspondió a turistas alojados en hoteles (+7,9%), mientras que el realizado sin paquete turístico creció un 6,5%. Por motivo, el ocio generó el 74,1% del gasto total (+2,2%).

En destinos, Canarias concentró el 27,8% del gasto en diciembre, seguida de Cataluña (16,9%) y Comunidad de Madrid (16,5%). El gasto cayó un 0,6% en Canarias, pero aumentó un 3,4% en Cataluña y un 14,0% en Madrid.