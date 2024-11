Lobato (PSOE-M) ironiza con que no hay una Michelle Obama que pueda generar "una movilización social brutal" contra él

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha ironizado este jueves con que no hay una "Michelle Obama" que pueda generar una "movilización social brutal en poco tiempo" contra él en la carrera para la Secretaría General de los socialistas madrileños.

Ha sido al ser preguntado en los pasillos de la Asamblea de Madrid por los nombres que han surgido como alternativa a él y, concretamente, por la concejala del Ayuntamiento de Madrid y vocal del Comité Organizador del 41º Congreso Federal del PSOE, Enma López.

"O sea, si dijeras, y alguno me ha sacado, dice Michelle Obama, es que Michelle Obama quiere encargarse del PSOE de Madrid, de ir a inaugurar agrupaciones por los pueblos, de hacer asambleas locales en los barrios, entonces yo me lo replantearía, sinceramente", ha planteado Juan Lobato.

Entiende que no hay nadie de momento por el que merezca "la pena renunciar a todo el trabajo hecho por miles de militantes en todos los rincones de la región", nadie que sea "una alternativa magnífica, evidente, ilusionante y que la gente no pueda resistirse a apoyarla". "En ese caso, creo que todos tendríamos que ser inteligentes (...) Yo creo que Michelle Obama no está en estos momentos", ha insistido, volviendo a poner el foco en los militantes que se han "dejado la piel" en preparar un "programa político muy ambicioso".

Ha vuelto a asegurar que, aunque ha reconocido no haber hablado de los nombres con Ferraz, si que se ha puesto en contacto con el "mucha gente" para trasladarse "su apoyo una vez abierto el proceso" porque entienden que es "prioritario que el proyecto continúe en Madrid".

"Afortunadamente cada vez se visibiliza yo creo más evidente que tanto la militancia como los cuadros del partido en Madrid, quienes dan la carita delante de los vecinos en cada esquina, en cada territorio, en cada rincón de esta región, tienen muy claro que aquí hay que respetar a los militantes", ha rematado.