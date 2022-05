Lobato replica a Ayuso que en Madrid "sí se puede vivir mejor" y pide que deje de dedicarse al "escándalo del día"

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha replicado este sábado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que en Madrid "sí se puede vivir mejor", y ha pedido que deje de dedicarse al "titular y al escándalo del día".

Lobato, que ha asistido al municipio de Manzanares el Real para presentar la propuesta socialista para reformar el Estatuto de Autonomía de la región, ha trasladado a los medios de comunicación que no está "en absoluto de acuerdo" con la afirmación de Ayuso acerca de que no se puede vivir mejor que en Madrid.

Para argumentar sus palabras, el también secretario general del PSOE-M ha recordado que en Madrid hay "25.000 chavales que querían hacer Formación Profesional (FP) y el Partido Popular les ha dejado fuera". Además, ha continuado diciendo que "más de 800.000 madrileños se encuentran en lista de espera sanitaria para más de diez quince meses".

También, ha mencionado a los "más de 700.000 madrileños que tienen las urgencias cerradas" y a los "millones de jóvenes que no pueden emanciparse porque no pueden acceder a un precio asequible en la vivienda".

"¿Cómo se empeña la señora Ayuso en decirnos que en Madrid no se puede vivir mejor? Pues no, los socialistas no nos resignamos, no estamos en absoluto de acuerdo con esta afirmación. Para eso falta ambición, ilusión y ganas de gobernar, y no dedicarse al titular o al escándalo del día", ha añadido Lobato.

Por último, el diputado socialista ha incidido en que Madrid puede ser "la mejor ciudad del mundo" en cuando a "cohesión social y crecimiento sostenible" porque "tiene potencial de sobra". Pero para ello, ha aseverado que "hay que estar dedicados a esa tarea y no a esa máquina de esparcir bulos".