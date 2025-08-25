Localizada una guardería canina en Hortaleza sin licencia y con perros faltos de cuidados

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han inspeccionado una guardería canina en el distrito de Hortaleza que operaba sin licencia para ello y donde se localizó a varios perros con carencia de cuidados básicos.

La intervención fue llevada a cabo por agentes de Medio Ambiente, con la colaboración de efectivos de la Comisaría de Distrito, tras recibir denuncias por parte de los vecinos.

Durante la inspección, que tuvo lugar el pasado 18 de agosto, los efectivos policiales comprobaron que la guardería canina carecía de la documentación reglamentaria para la actividad que desarrollaba.

Además, en su interior comprobaron que había animales que carecían de las condiciones básicas de higiene y cuidado, algunos de ellos en condiciones deplorables, según han informado a Europa Press fuentes del Cuerpo policial.