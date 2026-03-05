Localizado en Ajalvir un vehículo que circulaba a 251 km/h por la R-2, el doble de la velocidad permitida

Archivo - Agente de la Agrupación de Tráfico en funciones de seguridad vial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil investigan a una persona que circulaba por la R-2 en Ajalvir al doble de la velocidad permitida, un delito contra la seguridad vial que puede ser penado con hasta seis meses de prisión.

El conductor, de 61 años y con antecedentes por diversos motivos, iba a 251 kilómetros por hora en una vía con velocidad limitada a 120 kilómetros por hora, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar a las 12.10 horas del pasado 17 de febrero a la altura del kilómetro 20,400 de la carretera R-2, a la altura de la localidad de Ajalvir, durante un control rutinario de velocidad que de forma habitual y aleatoria se realizan en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid.

El turismo, de alta gama, fue captado por un cinemómetro oficial superando ampliamente el límite permitido, poniendo en grave riesgo la seguridad del resto de usuarios de la vía.

Aunque en el momento de la detección no fue posible notificar la infracción al conductor, ya que el dispositivo de vigilancia se encontraba trabajando en modalidad dinámica, centrado en la prevención y control del tráfico, los guardias civiles del Sector de Tráfico de Madrid lograron identificar al presunto conductor del vehículo.

El conductor ha sido investigado por un delito contra la seguridad vial, tipificado en el artículo 379.1 del Código Penal, al superar en más de 80 kilómetros por hora el límite establecido para la vía.

Esta conducta puede ser castigada con la pena de prisión de 3 a 6 meses, o con la de multa de 6 a 12 meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta 4 años.