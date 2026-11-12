Localizan nuevas mochilas sospechosas cerca de un colegio en Arganda y en una gasolinera en Galapagar

Bomberos de la Comunidad de Madrid y sanitarios del Summa 112 desplegados en Arganda del Rey ante la presencia de una mochila sospechosa - EUROPA PRESS

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil se ha desplegado este jueves en las inmediaciones de un colegio en Arganda del Rey después de recibir un aviso por la presencia de una mochila sospechosa en la zona, un suceso similar al ocurrido cerca de una gasolinera en Galapagar, donde finalmente el objeto sospechoso no entrañó peligro.

La Benemérita y la Policía Local de Arganda del Rey han cortado de forma preventiva la circulación en la avenida de los Derechos Humanos tras localizar una mochila sospechosa en unos contenedores, según ha informado en un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press la dirección del colegio Malvar, situado en la zona.

En ese texto, la dirección del colegio traslada un mensaje de tranquilidad a las familias e incide en que se trata de un procedimiento preventivo y de precaución destinado a realizar las comprobaciones necesarias y garantizar la seguridad. De hecho, por el momento no se considera necesario evacuar el centro ni tampoco de los edificios residenciales de la zona.

Ahora se está a la espera de que técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos (Tédax) de la Guardia Civil se trasladen al lugar para realizar las comprobaciones oportunas previstas en este tipo de situaciones. En la zona se han desplegado Bomberos de la Comunidad de Madrid y sanitarios del Summa 112.

MOCHILA SOSPECHOSA EN GALAPAGAR

Por otro lado, el Ayuntamiento de Galapagar ha informado de un incidente similar ocurrido en una gasolinera en la calle Colmenarejo, donde apareció una mochila que despertó las sospechas de un trabajador de la estación de servicio y alertó a la Guardia Civil.

Siguiendo el protocolo establecido para este tipo de situaciones, se dio aviso a los Tédax y se procedió a acordonar preventivamente la zona. Sin embargo, tras realizar las comprobaciones oportunas, los especialistas confirmaron que el objeto no entrañaba peligro, según han señalado fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press.

Desde el Ayuntamiento han aclarado que en ningún momento se produjo un "aviso de bomba", sino que fue la localización de un objeto sospechoso. La actuación se desarrolló "siguiendo los protocolos de seguridad previstos para garantizar la protección de todos los ciudadanos".

Estas nuevas incidencias con mochilas sospechosos se suman a las ocurridas en la víspera en la plaza de España de Madrid, donde por la mañana se detonó de forma controlada una maleta de viaje; y en Guadarrama, donde por la noche se hizo lo propio con una mochila que despertó las sospechas de vecinas y fuerzas de seguridad.