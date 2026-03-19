Lola Navarro reivindica "la transformación" de Arganzuela de zona industrial a distrito cultural y habitable

La concejala presidenta de Arganzuela, Lola Navarro - CANAL 33

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala presidenta de Arganzuela, Lola Navarro, ha reivindicado "la transformación" que ha sufrido el distrito para pasar de gran zona industrial a convertirse actualmente en una "zona residencial, con bares, gimnasios, sitios de ocio, servicios" y con sus siete barrios inmersos en una conversión "absoluta".

En una entrevista anoche en Canal 33 TV de Madrid, Navarro ha sostenido que ese cambio se ha puesto de manifiesto en los últimos 25 años "de una manera palpable, clara, y conocida y reconocida". Así, según ha relatado, ese espacio industrial dejó hueco al residencial y habitable, en un proceso en el que ha citado lo que era Matadero, el antiguo mercado de frutas y verduras, así como las vías del tren que atravesaban el distrito.

Navarro ha señalado que la operación más importante y primera que se llevó a cabo es la operación Pasillo Verde Ferroviario. Después ha citado la llegada de Madrid Río, con el soterramiento de siete kilómetros de M-30, que ha definido como un "desarrollo espectacular".

La edil ha indicado además que Arganzuela también se ha disparado en población porque "es uno de los mejores distritos para vivir" y ha precisado que cuenta con "dos desarrollos urbanísticos ahora todavía en expansión, como son Méndez Álvaro y la zona de Mahou Calderón, este último "ya terminando y ya consolidará casi en su totalidad el distrito".

Entre los hitos de esa transformación, ha destacado "la rehabilitación de Matadero y el hecho de contar con "el mayor contenedor cultural de Europa en la creación cultural". "Eso es un lujo, es para todo Madrid, pero ¿quién es el más beneficiado?, el vecino de Arganzuela", ha afirmado.

La concejala presidenta ha defendido además que Arganzuela "ha sabido combinar la modernidad, el casticismo con la novedad, el progreso con la cultura más nuestra" y ha resumido esa identidad asegurando que es "un distrito habitable y seguro".

REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO MERCADO DE FRUTAS

En relación con la inversión municipal prevista para la rehabilitación del antiguo mercado de frutas y verduras, ha recordado que Arganzuela "era la despensa de Madrid" y ha precisado que este mercado cuenta con 6.000 metros cuadrados. De ellos, 3.000 serán "el gran contenedor para dar servicio a distintos servicios municipales", con el objetivo de ahorrar alquileres que ahora afronta el Ayuntamiento en otros puntos de la ciudad, mientras que los otros 3.000 serán dotacionales para el propio distrito.

Preguntada por las necesidades actuales del distrito, Navarro ha señalado que acaba de abrirse un centro de mayores y ha indicado que Arganzuela cuenta ya con tres. Aunque ha apuntado que siempre apuesta por el deporte, también ha citado equipamientos vinculados a bibliotecas y a la cultura. Entre ellos ha mencionado Casa del Reloj, El Águila o el Planetario.

Navarro también se ha referido al límite fijado para los eventos en el Auditorio del Parque Enrique Tierno Galván, establecido en 7.488 personas, y ha explicado que la medida responde a un decreto de 2024, con estudios y mediciones técnicas, para determinar que "solamente es accesible para este tipo de acontecimientos el auditorio, y no las zonas verdes, el parque". El objetivo es preservar el parque y compaginar el ocio y el uso familiar con el descanso de los vecinos.

CENTRO INTERGENERACIONAL OUKA LEELE

Otro de los proyectos que ha querido poner en valor ha sido el Centro intergeneracional Ouka Leele. La munícipe ha explicado que se ha firmado un acuerdo con José Fernández, delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, y con la Universidad de Granada, donde existe "la única cátedra intergeneracional que hay en España. "Probablemente somos el primer centro intergeneracional de Madrid, por supuesto. Y de estas características de España", ha asegurado.

En este contexto, ha defendido la necesidad de trabajar ante fenómenos como la soledad no deseada de muchos mayores y las dificultades de acceso a la vivienda por parte de los jóvenes, apostando por fomentar la relación entre mayores y jóvenes. "No hay nada más bonito que la relación de un nieto con su abuelo o su abuela", ha señalado Navarro.

Como ejemplo, ha citado un taller de robótica intergeneracional en el Centro intergeneracional Ouka Leele, en el que "personas mayores con jóvenes están juntos haciendo y desarrollando ese taller de robótica, que es maravilloso", una iniciativa que, según ha precisado, ha llegado gracias a fondos europeos que se han solicitado en tiempo y forma.