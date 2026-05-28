Las lonas desplegadas por Metro en Vallecas en apoyo al Rayo, objeto de deseo como recuerdo de una final histórica

Lona en el Metro de Nueva Numancia por el partido del Rayo Vallecano - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Las pancartas y vinilos desplegados por Metro de Madrid en doce estaciones que recorren los distritos de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas para animar al Rayo Vallecano en la final de la UEFA Conference League se han convertido, tras el partido, en un inesperado objeto de deseo para los aficionados que buscan conservar un recuerdo de la ya histórica cita de Leipzig (Alemania).

Todo un 'souvenir' de un encuentro ante el Crystal Palace que, pese a la derrota, ha dejado una huella emocional en la afición y que algunos no han querido dejar pasar. Así, algunos de estos elementos decorativos, que estaban en los accesos de estaciones por las que transitan diariamente cerca de 230.000 usuarios, han desaparecido.

En total, Metro instaló 23 lonas en las estaciones Puente de Vallecas, Nueva Numancia, Portazgo, Buenos Aires, Alto del Arenal, Miguel Hernández, Sierra de Guadalupe, Villa de Vallecas, Congosto, La Gavia, Las Suertes y Valdecarros.

Sin embargo, cuando el personal de la compañía metropolitana ha acudido la mañana de este miércoles a retirar el material, únicamente quedaban tres, según han confirmado a Europa Press fuentes del suburbano.

Y es que, pese a la derrota, es la primera vez que el equipo madrileño ha disputado una final europea en sus cien años de historia. Todo un acontecimiento con el que se ha volcado Vallecas entero, un barrio obrero que soñaba con llevarse a casa el primer título de su trayectoria y convertirse en el primer equipo español en ganar la Conference League.