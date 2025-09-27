López afea la reunión de Ayuso con Embajada de Israel en una semana en la que se ha visto la "soledad de Netanyahu"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, y secretario general del PSOE Madrid, Óscar López. - Carlos González - Europa Press

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha aplaudido este sábado que "el pueblo de Madrid" esté con Palestina y ha afeado que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se haya reunido con la Embajada de Israel en una semana en la que "la Asamblea de Naciones Unidas se ha centrado en rechazar el Genocidio" en Gaza y en la que se ha visto "la soledad" del ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Así lo ha aseverado durante su intervención en el Comité Regional del PSOE en el que en primer lugar ha tomado la palabra el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed.

"Gracias por volver a dar ejemplo y demostrar que este es el partido que siempre va a estar del lado de los derechos humanos, del lado de la paz, del lado de la justicia y que siempre va a combatir cualquier injusticia en el mundo y no hay mayor injusticia que el genocidio que se está cometiendo en Gaza. Gracias a todos por este abrazo que le hemos dado hoy al pueblo de Palestina en su embajador que ha estado hoy con nosotros", ha destacado.

Tras ello, ha ensalzado que el Gobierno de España esté con Palestina, al aigual que el PSOE y el pueblo de Madrid, "le moleste a quien le moleste". "La inmensa mayoría de los madrileños aman la paz, rechazan el genocidio y apoyan a Palestina. Porque este es un pueblo amante de la paz. Siempre lo ha sido. Siempre se ha movilizado en defensa de la paz", ha subrayado.

Seguidamente, ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue el primero en reconocer el Estado de Palestina y entonces les dijeron que estaban solos, que "nadie más iba a ese camino".

López se ha referido a continuación sobre el discurso de ayer del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

"Lo que hemos descubierto es que no solo no es que estuviéramos solos, es que éramos los primeros. Lo digo de otra forma, no es que Pedro Sánchez estuviera solo reconociendo a Palestina, es que fue el primero. El problema es que el que se ha movilizado en la Asamblea de Naciones Unidas ha sido Netanyahu", ha recalcado.

Al respecto, ha asegurado que esta semana "todo el mundo ha estado debatiendo sobre Palestina" y "la Asamblea de Naciones Unidas se ha centrado en rechazar el genocidio".

"Y en una semana en la que se ha visto la soledad de Netanyahu, en la que se ha visto que cada vez más países se unen a el reconocimiento del Estado palestino y a la defensa de la paz, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, no se le ocurre otra cosa que reunirse con los representantes de la Embajada de Israel", ha censurado.

"Y yo os digo una cosa. Si yo fuera presidente de la Comunidad de Madrid, seguramente no me hubiera reunido. Pero si me hubiera reunido, sería para decir solo tres palabras. ¡Paren el genocidio!", ha espetado.

López se ha dirigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para decirle que "después de ver cómo ha brillado España en la ONU, después de ver cómo brilla la economía española, no hay Peinado --en alusión al juez Juan Carlos Peinado-- que tape las carencias de Feijóo y los chanchullos de Ayuso".