López ve que Ayuso busca "tapar" su gestión con polémicas como la del lehendakari, "cada una más gorda que la anterior"

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Públcia, Óscar López, ha acusad a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de intentar "tapar" su gestión con polémicas "cada una más gorda que la anterior", como la protagonizada esta semana con el lehendakari, Imanol Pradales.

"Es que la técnica es que una tapea a la otra, que la una sea más gorda que la anterior, y tirar cosas que, para el sentido común, la gente no alcanza a comprender cómo puede haber dicho Ayuso, bueno, porque se trata de una provocación constante para no hablar de otras cosas", ha planteado López en una entrevista con TVE, recogida por Europa Press.

El ministro ha señalado en este momento a las listas de espera sanitarias en Madrid que "superan el millón de personas" tras batir récord y las "largas colas en el Metro o el autobús" este septiembre.

Cree que "cualquier burrada vale" para "tapar que hubo 7.291 víctimas en las residencias, para tapar que hay miles de madrileños atrapados en el transporte público, para tapar la salvajada última en relación con el aborto, para tapar lo que sea".

"La pena es que pueda funcionar, pero claro, sometido al escrutinio de la razón o sometido a un debate basado en datos, no se soporta ninguna de las cosas que dice la señora Ayuso", ha rematado.