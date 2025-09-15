López ve que el "sectarismo" de Ayuso a la quita "sale caro" a Madrid pero dice que "no sería la primera vez" que recula

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, protagoniza un desayuno informativo de Europa Press, a 15 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

"De lo que estamos hablando es de que si a Madrid le perdonan el 25% de su deuda es porque lo han pedido los catalanes", apunta López

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha afirmado que el "sectarismo" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con su 'no' a la quita de deuda "sale caro a los madrileños", pero ha apuntado que "no sería la primera vez" que recula y acaba aceptando la oferta del Gobierno de España.

Lo ha afirmado en un Desayuno Informativo organizado por Europa Press en el que se ha referido a la financiación del Ministerio de Ciencia del programa María Goyri para estabilizar 1.091 profesores universitarios, que primero rechazó y finalmente aceptó.

Óscar López ha cargado a continuación contra el "ridículo argumento" esgrimido por las autonomías gobernadas por el PP de que "la deuda cambia de mano, pero sigue siendo deuda de todos".

"¿Por qué no explica que el Gobierno de España, gracias a la buena gestión, que ha reducido deuda y déficit, tiene capacidad de ir a los mercados, que las comunidades estaban estranguladas y tuvieran que ir al FLA, a un rescate? Madrid ni siquiera fue al FLA, fue a la banca privada y por tanto pagó más interés", ha cargado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública para luego preguntar al auditorio quién renunciaría a que el banco le "quitará el 25% de la hipoteca" y ahorrar en intereses.

En este punto ha loado la gestión del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa liderado por Carlos Cuerpo que implica que el Gobierno de España tiene una gran "capacidad de financiación" por la "credibilidad en los mercados". Ha defendido que España "ha pasado de ser un problema grave de Europa" como fue en la crisis financiera de 2008 a ser "uno de los motores" del Viejo Continente, reivindicando a continuación el "momento histórico" que vive el país que está "rompiendo paradigmas" de su Economía.

DUMPING FISCAL

Asimismo, ha coincidido con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en que Madrid hace 'dumping' fiscal y ha señalado que en el momento de la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica además de escuchar a las CCAA sus peticiones al Estado sería un buen momento para buscar "una serie de consensos en relación a cómo se van a destinar los recursos".

"Si no, estaremos rompiendo la igualdad de españoles que tanto le preocupa a la derecha, porque si no, habrá comunidades como Madrid que se dedican a bajar los impuestos a una inmensa minoría, perjudicando a una inmensa mayoría. Y entonces serán el resto de españoles los que financian los servicios de la Comunidad de Madrid", ha espetado el ministro.

A renglón seguido ha defendido que no entiende que la autonomía "más rica" que debería ser "bandera en Europa" sea la que "tiene menos gasto por habitante en Sanidad y en Educación".

El ministro ha reprochado a Ayuso utilizar sus competencias para "favorecer a una minoría" y "perjudicar a una inmensa mayoría" a través de las rebajas de impuestos.

MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

López considera que hay que renovar el modelo de financiación autonómica y ha recordado que la última vez que se revisó fue bajo la Presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero.

Ha censurado que se "rompa España" para la derecha porque haya un "acuerdo de financiación" cuando el PP "para tener un Gobierno de España" pactó en su momento "la transferencia de la Sanidad y la Educación" a las CCAA, dos de las cuestiones que "más preocupan" a los españoles.

"Algunos han alimentado durante muchos años el anticatalanismo porque piensan que da votos en Madrid. Yo creo que Madrid y Cataluña trabajando juntas son, desde luego, más del 40% del país y los dos grandes motores económicos. Es mucho mejor esa colaboración que ha habido normal entre empresas y entre ciudadanos", ha apostillado.

Asimismo, ha respondido a aquellos que critican los acuerdos bilaterales de financiación --especialmente el alcanzado con ERC para investir a Illa-- y ha afirmado que "ha sido por territorios como Cataluña o como Euskadi que han defendido su autogobierno los que otras comunidades han avanzado en competencias".

"Cada vez que se ha cambiado el modelo de financiación, cada vez que se ha cambiado un modelo de impuestos, cada vez que se ha generado una nueva transferencia ha sido porque lo han solicitado comunidades autónomas que tenían mucha más vocación de autogobierno que otras", ha lanzado.

"Y eso ha beneficiado a Madrid. Es más, de lo que estamos hablando es de que si a Madrid le perdonan el 25% de su deuda es porque lo han pedido los catalanes", ha planteado López, quien ha defendido que el Gobierno de España "ha adquirido un compromiso para mejorar la financiación".

Sostiene que debe de ser "un acuerdo multilateral" como marca la ley que regula el modelo de financiación, pero que "antes de eso hay acuerdos bilaterales" como "ha habido siempre".

Lo ha ejemplificado con autonomías como Galicia y Castilla y León que "alcanzaron acuerdos" con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ambas con gobiernos del PP, en el último proceso de revisión del sistema.

"¿Se tiene que hablar con cada comunidad a su especificidad? Por supuesto. ¿Y se hará un acuerdo finalmente global? Por supuesto también. Y la pregunta será si el PP, que nunca ha sido capaz de hacer historia en 40 años de esto, por primera vez es capaz de ponerse de acuerdo en un modelo de financiación", ha zanjado.