Luis Medina solicita al juez que aparte a la funeraria municipal de la causa al estar de acuerdo con los contratos

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El abogado de Luis Medina ha solicitado al juez que investiga el caso de las mascarillas que no acepte la personación como acusación particular en las diligencias de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid en calidad de perjudicado al estar de acuerdo con los contratos investigados en el procedimiento.

Así consta en un recurso de reforma, al que tuvo acceso Europa Press, en el que el letrado impugna la decisión del instructor Adolfo Carretero de aceptar la presencia de la funeraria en la causa al tratarse del organismo municipal a través del que se realizaron los contratos para que Luis Medina y Alberto Luceño trajeran material sanitario a la ciudad de Madrid.

Al igual que hicieron con el caso del Ayuntamiento de Madrid, el abogado sostiene que la funeraria municipal "no se ha visto afectada ni perjudicada por los hechos investigados en el procedimiento judicial".

La representación legal de Medina se opone a que sea acusación particular en un asunto donde ha sido "la encargada de gestionar y canalizar los contratos investigados" y ha mostrado estar de acuerdo con los mismos, "suscribiéndolos y en ningún momento revocándolos ni denunciándolos, habiéndose mostrado conforme con lo que ha obtenido de los mismos".

DE ACUERDO CON LOS CONTRATOS

Según el escrito, esta empresa fue la mercantil a través de la que el Ayuntamiento canalizó los contratos con la empresa Malaya y Elena Collado, coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, y además Consejera del Consejo de Administración de la Funeraria.

Elena Collado fue la responsable municipal que negoció con Luceño la operación para traer guantes, mascarillas y test antiCovid en una época en la que no había oferta ni proveedores de material sanitario.

El letrado menciona la declaración de Elena Collado ante el fiscal cuando afirma que "estos contratos fueron aceptados por el consejo de administración de dicha empresa".

También recuerda que dijo que con "las mascarillas no hubo problema alguno ya que se recibieron todas, eran de la calidad que esperaban e incluso manifestó que el precio le pareció barato, al estar en aquel momento el mismo tipo de mascarillas en el mercado a 40 euros".

El abogado afirma que queda acreditado suficientemente que la funeraria "no se ha visto perjudicada por los contratos investigados, ya que "llegaron todas las mascarillas que eran de buenísima calidad, por los guantes se les devolvió la diferencia (adquiriendo los enviados porque eran a precio adecuado)".

En cuanto a los test, apunta que "no consta que una vez recibido el reactivo no hayan funcionado, sin perjuicio de que hasta el día de hoy no se ha presentado ninguna reclamación por estos contratos, prueba fehaciente de que el la empresa funeraria quedo conforme con los mismos y con el resultado".