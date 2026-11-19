Luz verde en Nuevo Norte al reajuste de terrenos de estación de Chamartín, con el túnel que estará antes de fin de año - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno ha admitido a trámite y aprobado inicialmente el Plan especial para la mejora de las redes públicas de infraestructuras, equipamientos y servicios del Área Malmea-San Roque-Tres Olivos, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, ante el despegue de Madrid Nuevo Norte.

La portavoz municipal, Inma Sanz, ha informado en rueda de prensa que el túnel de Madrid Nuevo Norte "estará antes de final de año". En materia ferroviaria, el plan aprobado este jueves contempla la mejora del acceso al recinto ferroviario de Fuencarral desde la calle de Antonio Cabezón.

Se reservan para ello los terrenos necesarios para construir rampas de entrada y salida y habilitar las instalaciones de control y acceso al recinto. Se reajusta también la delimitación de los terrenos destinados al sistema ferroviario en el extremo sur del ámbito, junto a la salida de la estación de Chamartín, para adecuarlos a las necesidades del cubrimiento de las vías.

Esta modificación incorpora una nueva salida de emergencia y otros ajustes necesarios en el espacio previsto para la infraestructura ferroviaria. Además, el plan establece las condiciones para implantar dos aparcamientos de intercambio modal en las parcelas situadas al sureste del ámbito, vinculadas a las estaciones de Cercanías Norte y Sur.

NO ES UNA NUEVA ORDENACIÓN DEL ÁMBITO

El Plan Especial aprobado inicialmente este jueves no plantea una nueva ordenación general del ámbito sino que introduce ajustes puntuales en la distribución y configuración de determinados suelos destinados a infraestructuras y dotaciones públicas. Estas modificaciones responden a las necesidades técnicas que han surgido durante la preparación de los proyectos específicos que formarán parte de la fase de urbanización.

Las actuaciones afectan principalmente a tres grandes redes: las conducciones de agua del Canal de Isabel II, las infraestructuras ferroviarias y la instalación eléctrica de Las Tablas. Se recoge asimismo la reorganización de parcelas y accesos públicos vinculados a estas instalaciones.

En lo que concierne al Canal de Isabel II, el plan afecta a las conducciones que atraviesan el ámbito de norte a sur: los canales de Santillana, del Atazar y Alto. Se ajustan sus trazados para reducir las interferencias con otras infraestructuras previstas en la zona, especialmente con la ampliación de la red de Metro.

Finalmente, el Plan Especial adapta la ordenación del entorno de la subestación eléctrica de Las Tablas, situada al norte del ámbito. La parcela aumenta su superficie en 803 metros cuadrados, hasta alcanzar los 2.850 m2, para dar cabida a los requerimientos de la infraestructura eléctrica. Se modifica la ubicación de esta parcela y la de otra destinada a servicios públicos. Queda definido un nuevo viario local que permitirá mejorar los accesos rodados a ambas instalaciones.

El ámbito Malmea-San Roque-Tres Olivos ocupa una superficie de 1.029.647 metros cuadrados en el extremo norte de la ciudad. Contará con más de 7.100 viviendas, de las que más de 1.400 (el 20%) contarán con algún tipo de protección pública, mientras que las 5.700 restantes serán libres. Su ordenación urbanística quedó definida en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana aprobada definitivamente por la Comunidad de Madrid en 2020 para desarrollar la operación urbanística Madrid Nuevo Norte.

CORREDOR VERDE

Los ajustes necesarios para implantar las infraestructuras afectan a la configuración y superficie de algunas parcelas destinadas a zonas verdes. En este sentido, el plan incorpora dos nuevas parcelas de zona verde en los márgenes del extremo norte de la calle de Agustín de Foxá, con una superficie conjunta de 3.124 metros cuadrados, que compensan los 3.076 afectados por la reconfiguración.

La superficie destinada a zonas verdes, por tanto, no se ve alterada e incluso aumenta en 48 metros cuadrados respecto a la prevista en el planeamiento vigente. La ordenación mantiene, además, la continuidad norte-sur del corredor verde y del Itinerario Histórico Pecuario, y garantiza la integración de las nuevas infraestructuras en la trama urbana.

Tras su aprobación inicial, el expediente se someterá a información pública durante un mes para que puedan presentarse las alegaciones que se estimen oportunas. También se solicitarán los informes preceptivos de los órganos y entidades públicas correspondientes y se remitirá el documento técnico a la consejería competente en materia de medio ambiente de la Comunidad de Madrid para iniciar su tramitación ambiental.