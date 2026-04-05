De Madarcos a Villamanrique de Tajo: los 61 pequeños municipios que estrenarán cajeros automáticos

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MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Madarcos, Puebla de la Sierra, La Serna del Monte, Somosierra, La Hiruela o Villamanrique de Tajo son algunos de los 61 municipios de menos de 5.000 habitantes de la Comunidad de Madrid que estrenarán próximamente cajeros automáticos.

El objetivo es facilitar el acceso a servicios bancarios en las localidades más pequeñas de la región que carecen de entidad bancaria física. En total, se invertirán 4,6 millones de euros para los próximos cinco años, según el contrato publicado en el Portal de la Contratación, consultado por Europa Press.

La medida, enmarcada en el programa 'Pueblos con Vida', fue anunciada por la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, tras la última reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno celebrada en Morata de Tajuña, y convertirá a Madrid en la única comunidad autónoma que garantiza este tipo de servicios en todas sus poblaciones.

El contrato abarca el suministro, instalación, mantenimiento y prestación de servicios bancarios de los cajeros, que deberán estar operativos en un plazo máximo de 180 días naturales desde la formalización del acuerdo.

Los cajeros se instalarán en 61 localidades, la mayoría de ellas situadas en la Sierra Norte. Entre ellos figuran La Acebeda, Alameda del Valle, Ambite, Anchuelo, Aranjuez-Cortijo de San Isidro, El Atazar, Batres, Belvís de Jarama (Paracuellos), El Berrueco, Berzosa del Lozoya, Braojos, La Cabrera, Carabaña, Cervera de Buitrago, Colmenar del Arroyo, Corpa, Fresno de Torote y Fuentidueña de Tajo.

También se beneficiarán Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, Gascones, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Patones, Pezuela de las Torres, Pinilla del Valle, Pozuelo del Rey, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Puentes Viejas, Redueña, Ribatejada, Robledillo de la Jara y Robregordo.

Completan la lista Santa María de la Alameda, Santorcaz, Santos de la Humosa, La Serna del Monte, Somosierra, Talamanca de Jarama, Titulcia, Valdaracete, Valdeavero, Valdelaguna, Valdemanco, Valdemaqueda, Valdepiélagos, Valverde de Alcalá, Venturada, Villamanrique de Tajo, Villamantilla, Villar del Olmo, Villavieja del Lozoya y Zarzalejo.

SIN COMISIONES POR RETIRADA DE EFECTIVO

Los cajeros serán de fachada, encastrados en la pared exterior de edificios municipales, lo que permitirá su uso las 24 horas del día durante todo el año. No se cobrará comisión por la retirada de efectivo ni por el ingreso de dinero en el cajero. Para el resto de operativas, el cajero informará en pantalla del coste de cada servicio, con posibilidad de desistir de la operación.

Según el pliego técnico, consultado por Europa Press, los equipos deberán ser completamente nuevos y contar con disposición de dinero en efectivo mediante tarjeta de crédito, débito o prepago, con selección de billetes; unidad de reciclaje con retención de billetes falsos; consulta de saldo y últimos movimientos; cambio de idioma y de PIN; escáner para lectura de códigos de barras; e impresión de recibos.

Los cajeros dispondrán además de cámara de seguridad con visión del cliente y de quien se encuentre detrás, elementos antivandálicos en pantalla táctil y teclado, funciones de ahorro energético y adaptación para personas con discapacidad, incluyendo accesibilidad para sillas de ruedas, menús con ayuda guiada por voz, conexión por auriculares y teclado en braille.

El coste de instalación de cada cajero, así como las conexiones a la red eléctrica y de datos y cualquier adaptación necesaria, será asumido por el ayuntamiento en el que se instale. Por su parte, la empresa adjudicataria correrá con los gastos de transporte, obra civil de empotrado en fachada, conexión a la red de telefonía y datos, permisos y licencias, así como con todos los costes derivados de daños por vandalismo, traslado, instalación y retirada de los equipos.

PUEBLOS CON VIDA

Esta iniciativa se complementará con el servicio de Banca Móvil, gracias a un acuerdo de colaboración con CaixaBank, que facilita a través de dos oficinas itinerantes que los habitantes de las zonas rurales puedan disfrutar de una asistencia bancaria personalizada.

La extensión de cajeros automáticos a todas las localidades de la región se enmarca en el programa Pueblos con vida, orientado a atraer población, dinamizar la economía local y garantizar servicios públicos de calidad en los pequeños municipios. Hasta la fecha ya se ha ejecutado el 95% de sus medidas.