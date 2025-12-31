Madrid se acerca a 'Blade Runner' poniendo las primeras piezas para regular los vertipuertos y la movilidad aérea

Archivo - Madrid presenta el Libro Blanco de la Movilidad Aérea, con los futuros vertipuertos, para tener una normativa en 2028 - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Madrid ya sueña con convertirse en una suerte de ciudad imaginada por Ridley Scott en 'Blade Runner' poniendo las primeras piezas para regular los vertipuertos --infraestructura diseñada para el despegue y aterrizaje vertical de drones-- y la movilidad aérea.

Fue en este 2025 que se despide cuando el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, presentaba el Libro Blanco de la Movilidad Aérea Urbana, el primero de una ciudad europea, una hoja de ruta en la que se trabajará en los próximos años dividida en tres fases y con medidas que van desde el desarrollo normativo y la creación de los primeros vertipuertos a la integración plena de aeronaves de despegue y aterrizaje vertical y el desarrollo de corredores aéreos.

Y todo ello con la vista puesta en contar con una normativa en esta materia antes de que termine 2028. "Si me piden un pronóstico diría que posiblemente en diez años haya un sistema de transporte para particulares mediante aviones drones no tripulados en la ciudad de Madrid", aventuraba Almeida.

El compromiso del equipo de Gobierno es elaborar una ordenanza sobre movilidad aérea urbana a finales de 2027 para que dentro de diez años la movilidad área urbana, tanto de personas como de mercancías, sea una realidad en la ciudad de Madrid.

TRASLADO DE MEDICAMENTOS

Algunos de los beneficios del desarrollo de este tipo de movilidad tienen que ver con el traslado de medicamentos entre centros de salud, la gestión de emergencias y la distribución logística de mercancías, entre otros.

EN QUÉ SE TRABAJARÁ EN 2026

En el corto plazo, entre 2026 y 2028, se dará prioridad a la creación de estructuras de gobernanza sólidas, al desarrollo normativo municipal y a la coordinación con el marco autonómico, nacional y europeo. También se pondrán en marcha proyectos piloto y entornos de experimentación controlados.

Esta fase inicial permitirá sentar las bases regulatorias, operativas y tecnológicas necesarias para un desarrollo seguro y eficiente de la movilidad aérea urbana, en el que queden aseguradas la participación ciudadana y la integración interinstitucional.

También se actualizarán los procedimientos municipales de ocupación del espacio público por parte de drones, incorporando criterios de riesgo en tierra y condiciones ambientales y urbanísticas.

E igualmente se consolidará la Unidad de Apoyo Aéreo de la Policía Municipal y se crearán equipos especializados en vigilancia, inspección y gestión de movilidad aérea en la ciudad; se elaborará un inventario de actividades económicas asociadas al desarrollo de este sector, y se lanzarán campañas de información ciudadana que impulsen la aceptación social de este nuevo modelo de movilidad.

La etapa posterior comprende las acciones a desarrollar a medio plazo, entre 2029 y 2031. Será el momento de consolidar el marco de gestión, la cooperación institucional y la expansión tecnológica, como el despliegue de U-space (conjunto de sistemas y procedimientos que garantizarán el acceso seguro, eficiente y asequible al espacio aéreo de operaciones de drones o aeronaves autónomas).

Se regulará en esta etapa el impacto ambiental y urbanístico de la movilidad aérea urbana y se impulsará la estandarización de criterios de seguridad. Se lanzará una plataforma digital de tramitación única y se crearán oficinas de atención y acompañamiento a empresas y operadores del sector.

El libro señala que esta fase está orientada a generar un ecosistema industrial y tecnológico maduro que posicione a la ciudad como referente europeo en la gestión de la tercera dimensión urbana. Esta etapa intermedia permitirá, tras la identificación de ubicaciones idóneas realizada en la fase previa, el desarrollo de infraestructuras tecnológicas de apoyo en ámbitos como la meteorología o las comunicaciones y la participación en los primeros prototipos y pilotos de vertipuertos (espacios de despegue y aterrizaje), dronepads o sistemas drone-in-a-box.

Finalmente, el Libro Blanco plantea que, a partir de 2032, Madrid cuente con las herramientas que garanticen la expansión y maduración del sistema, incorporando operaciones más complejas, la integración plena de eVTOL tripulados (aeronaves de despegue y aterrizaje vertical eléctrico), el desarrollo de corredores aéreos y la ampliación de infraestructuras estratégicas.

VERTIPUERTOS

En un principio la instalación de vertipuertos "tendría que ser o en azoteas y en algunos puntos en la calzada". El Libro Blanco establecerá los criterios de distancia, por ejemplo. "Esto no es un futuro sino una realidad", constataba el alcalde.

De hecho, "en China hay 1.700 empresas de drones que suponen el 75% de todo el mercado y hay una previsión que en el 2035 todo el mercado global de la movilidad aérea urbana europeo suponga 40.000 millones de dólares". Madrid, por estas razones, pretende ser "referencia" ayudando a las empresas a que sean capaces de liderar esa transformación en el ámbito de la movilidad.

No obvia el Ayuntamiento que "lo que falta ahora es un marco normativo no solo en Madrid sino a nivel europeo y a nivel nacional". "Madrid quiere poner la primera piedra de ese marco normativo a través de la primera ordenanza de movilidad aérea", con la intención de "aprobarse a finales de 2027 o principios de 2028".

"Nosotros esperamos que lo que hoy está en la calzada pueda estar en el cielo pero lo que tenemos que hacer es establecer ese espacio colaborativo entre sector público y privado primero", resumía el primer edil, después de poner el foco en las ventajas que traerá consigo, como "la liberación de espacio público para el disfrute".