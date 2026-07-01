Madrid anima a refugiarse del calor este verano entre flamenco y microteatro del Siglo de Oro en espacios culturales

Presentación del programa Refugiate en la Cultura en el Museo de Historia de Madrid.- EUROPA PRESS

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha presentado este miércoles la tercera edición de 'Refúgiate en la cultura', un programa que arrancará el próximo lunes con más de 60 actividades gratuitas en museos, bibliotecas, centros culturales y salas de cine convertidos en auténticos oasis climáticos para ofrecer alternativas durante las horas de más calor, entre las que destacan un ciclo de flamenco y, como novedad, sesiones de microteatro del Siglo de Oro.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha sido la encargada de dar a conocer la programación en el Museo de Historia de Madrid, donde ha explicado que todas las actividades se desarrollarán entre las 15 y las 18.30 horas, coincidiendo con las franjas de altas temperaturas, con el objetivo de convertir la ciudad en "una red de espacios culturales donde refugiarse mientras se descubre la rica oferta cultural de Madrid".

"Madrid vuelve a demostrar que la cultura puede mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos convirtiendo museos, bibliotecas y centros culturales en lugares de encuentro, disfrute y bienestar durante los meses más calurosos del año", ha destacado en declaraciones a los medios antes de la presentación.

En este sentido, la delegada ha invitado a madrileños y visitantes a descubrir algunas de estas actividades durante los meses de julio y agosto porque, según ha destacado, donde "mejor se está" estos días es en los lugares que estén "bien climatizados" como los museos. En la pasada edición, cerca de 20.000 personas han disfrutado de las propuestas desplegadas para combatir el calor en espacios culturales de la capital.

Durante la presentación, la bailaora Patricia Donn ha protagonizado una exhibición de flamenco acompañada por el cante y la guitarra de Ricardo Fernández del Moral, ofreciendo un adelanto de la experiencia que podrán disfrutar los asistentes en un ciclo dedicado a este arte, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y Bien de Interés Cultural (BIC) del Patrimonio Inmaterial de la región.

UN REFUGIO PARA LOS CLÁSICOS EN 21 REPRESENTACIONES

Así, tal y como se ha desgranado durante la presentación, en la programación destacará el ciclo 'Clásicos a Refugio', que invita al público a descubrir el Siglo de Oro desde "una mirada contemporánea" a través de siete espectáculos breves que combinan teatro, música en directo, poesía, improvisación y participación del público.

Serán un total de 21 representaciones y tendrán lugar entre el 14 de julio y el 26 de agosto en el Museo de Historia de Madrid y el Museo de San Isidro, que se convierten en escenario para disfrutar de la literatura, la música y el teatro. Cabe destacar que esta iniciativa se enmarca en los Presupuestos Participativos como proyecto de teatro clásico.

Con dos pases diarios y una duración aproximada de 20 minutos, el ciclo propone experiencias culturales de pequeño formato inspiradas en el universo literario y escénico del Siglo de Oro.

La programación incluye piezas como 'Amor Místico', 'En un lugar del Barroco', 'La trova por Madrid', 'Cervantes y su paso por... Madrid', 'El arte de ser comediante' o 'Áureas y Éxtasis Místico', algunas de ellas dedicadas a recuperar textos escritos por mujeres de la época, contribuyendo así a dar visibilidad a autoras fundamentales de la literatura.

Al hilo, la delegada ha subrayado que estos textos son fragmentos de obras de Lope de Vega o Calderón de la Barca, obras muy conocidas y que quizás haya madrileños que todavía no las han visto, por lo que ha animado a aprovechar la oportunidad y vivir esa experiencia.

Por su parte, la directora artística del ciclo, Laura Garmo, ha señalado que las micropiezas, inspiradas en el teatro clásico, poemas musicalizados o escenas del Siglo de Oro con música en directo, tendrán lugar entre las 17 y las 19 horas.

EL FLAMENCO OFRECE 44 PROPUESTAS

Además, el programa 'Refúgiate en la cultura' contará con la colaboración de SO-LA-NA a través de 44 propuestas de arte jondo repartidas entre el Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, la Galería de las Colecciones Reales, el Museo Arqueológico Nacional, el Museo de Historia de Madrid y CentroCentro.

La programación dedicada al flamenco arrancará el lunes 6 de julio con el bailaor Eduardo Guerrero, que ofrecerá dos actuaciones en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y en la Galería de las Colecciones Reales. Por otro lado, la bailaora La Moneta llevará el 8 de julio su duende al Museo Nacional del Prado y al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, mientras que el 10 de julio la cantaora Marta Serrano actuará en el Museo de Historia de Madrid y en el Museo Arqueológico Nacional.

La programación se completa con la participación de artistas como Raquel Valencia, Daniel Casares, Pilar Díaz, Noelia Ruiz, Paco Hidalgo, Ofelia Márquez, Cynthia Cano, Patricia Donn, Ricardo Fernández del Moral y Lisl Sfair, entre otros.

Las actuaciones se desarrollarán principalmente entre las 15 y las 18.30 horas. En el caso del Museo del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Galería de las Colecciones Reales, los espectáculos estarán dirigidos exclusivamente a los visitantes que hayan accedido con su entrada. En el resto de los espacios, el acceso será libre y gratuito hasta completar aforo.

MATADERO Y CENTROCENTRO ACTIVAN EL 'MODO VERANO'

Más allá de los museos, 'Refúgiate en la Cultura' se extenderá a bibliotecas municipales, centros culturales y espacios emblemáticos como el Círculo de Bellas Artes u OXO Museo del Videojuego. Respecto a los cines, más de una veintena de salas de la ciudad ofrecerán tarifas especiales para las sesiones que comiencen antes de las 17 horas.

Por su parte, CentroCentro y Matadero Madrid activarán el 'modo verano' con una programación cultural especial y zonas de descanso para el público.

En Matadero Madrid, la Nave Una acogerá hasta el 31 de julio el programa 'Un cuarto de estar para la ciudad', una propuesta impulsada por Intermediae que transforma el espacio en un salón cultural de bienestar, descanso y hospitalidad frente al calor.

El espacio funcionará de martes a domingo, de 12 a 21 horas, como un entorno abierto en el que los visitantes podrán refugiarse del calor y participar o disfrutar libremente de actividades vinculadas a la música, la conversación, la escucha, la lectura, la reflexión, la performance o el baile.

La programación incluye conciertos, paisajes sonoros, conversaciones abiertas, performances y propuestas de encuentro con artistas y colectivos. Entre las comunidades participantes destaca Spasticus Artisticus, vinculada a Matadero Madrid, que reúne a personas con discapacidad, neurodivergentes, psiquiatrizadas o con enfermedades de larga duración.

Dentro de la agenda destacan varias citas. Hasta el 3 de julio se celebra 'Estudio abierto', de Yuan iuan, dentro del proyecto 'Where is my friends?', centrado en la memoria de la diáspora china en Usera.

Por su parte, CentroCentro abrirá su 'Espacio Cultural Vegetal' del 3 de julio al 30 de agosto, de martes a domingo, de 10 a 20 horas, como un lugar de descanso, lectura y reconexión con la naturaleza en pleno centro de la ciudad.

El espacio contará con vegetación, sombras y publicaciones, y ofrecerá actividades como un taller de dibujo botánico dirigido por Marta Chirino y un espectáculo de flamenco performativo a cargo de la bailaora y coreógrafa Ofelia Márquez, previsto para el 7 de agosto a las 12.30 horas. Las salas se desalojarán 15 minutos antes del cierre diario del centro.