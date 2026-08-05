Madrid apuesta por música en directo y un ciclo para redescubrir el Siglo de Oro este mes con Refúgiate en la cultura

La programación municipal --que se organiza con la colaboración de SO-LA-NA-- se prolongará hasta el miércoles 26 de agosto e incluirá el estreno último estreno de este ciclo, 'Éxtasis Místico' de Proyecto Auric. - EUROPA PRESS

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición de Refúgiate en la cultura, iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Madrid que ofrece una amplia oferta cultural durante las horas de mayor calor, ha llegado a su ecuador y presentará en las próximas semanas distintas propuestas musicales y un ciclo que invita a redescubrir el Siglo de Oro.

Según ha detallado el Consistorio en un comunicado, la programación municipal --que se organiza con la colaboración de SO-LA-NA-- se prolongará hasta el miércoles 26 de agosto e incluirá el estreno último estreno de este ciclo, 'Éxtasis Místico' de Proyecto Auric.

Asimismo, las propuestas musicales se continuarán acogiendo en los grandes museos de Madrid, con la participación de artistas como Ricardo Fernández del Moral, Ofelia Márquez y Cintya Cano.

UN CICLO PARA REVISITAR EL SIGLO DE ORO

La programación estival también ofrece 'Clásicos a Refugio', un ciclo que invita a redescubrir el Siglo de Oro "desde una mirada contemporánea".

Desde el pasado 14 de julio, se han representado un total de 20 obras breves tanto en el Museo de San Isidro como en el Museo de Historia de Madrid. De estas, varias han sido estrenos, como la obra original de La Ritirata - Josetxu Obregón, 'Amor Místico', 'En un lugar del Barroco' de la compañía Impromadrid, o 'Áureas', dirigida por Coral Ros.

Entre los estrenos también destacan 'La trova por Madrid' de la compañía La Jalea, 'El Arte de ser Comediante' de Teatro a bocajarro y 'Cervantes y su paso por... Madrid', de Aida Santos-Allely Cía.

El Ayuntamiento ha afirmado que estas propuestas, dirigidas a todos los públicos y caracterizadas por su componente didáctico, el humor, la participación del público y la música en directo, han registrado una "gran afluencia" de espectadores y continuarán hasta el día 26.

Desde su comienzo el pasado 6 de julio, el programa municipal ha incluido a artistas como Eduardo Guerrero, La Moneta, Marta Serrano y Raquel Valencia, cuyas propuestas se han llevado al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y a la Galería de las Colleciones Reales.