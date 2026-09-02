Madrid busca conquistar el corazón de 13 países con 'Madrid Beats', su mayor campaña turística internacional

1113814.1.260.149.20260902140623 Imagen promocional de la campaña turística 'Madrid Beats' - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la capital e Ifema Madrid han presentado este miércoles 'Madrid Beats', una campaña con la que Madrid busca conquistar el corazón de viajeros de 13 países mostrando aquello que "no se ve, pero se siente": la energía de sus calles, la hospitalidad de sus habitantes y una forma de vida que combina patrimonio, gastronomía, naturaleza, deporte, tradición y vanguardia.

La iniciativa comenzará este mes de septiembre y se desarrollará en distintas oleadas hasta diciembre de 2027. Sus contenidos estarán adaptados a siete idiomas y la previsión es que superen los 287 millones de impacto en mercados estratégicos de Estados Unidos y Canadá, Hispanoamérica, Oriente Próximo y Asia.

La campaña llegará a ciudades como Miami, Los Ángeles, Toronto, Ciudad de México, São Paulo, Dubái, Tokio, Seúl o Berlín y contará con una estrategia publicitaria de 360 grados, que combinará diferentes soportes y concederá un protagonismo especial a los grandes formatos de publicidad exterior.

El objetivo es reforzar el posicionamiento internacional de Madrid, especialmente en los mercados de largo radio, y atraer visitantes de alto valor que permanezcan más tiempo en la región, disfruten de una mayor variedad de experiencias y generen un mayor impacto económico.

UN "CORAZÓN INVISIBLE" COMO NUEVO RELATO DE MADRID

'Madrid Beats' parte de la idea de que, mientras ciudades como París, Roma o Nueva York pueden identificarse con la Torre Eiffel, el Coliseo o el perfil de Manhattan, la esencia de Madrid no cabe en un único monumento ni en una sola fotografía.

El Palacio de Cibeles, la Plaza Mayor y la Puerta de Alcalá conviven con espacios como San Lorenzo de El Escorial, Alcalá de Henares, Aranjuez o Chinchón, pero ninguno de ellos representa por sí solo la diversidad de la ciudad y del conjunto de la región.

Por ello, la campaña transforma la energía de Madrid en un "corazón invisible" que late en sus calles, terrazas, comercios, cocinas, estadios, ríos, bosques, palacios, pueblos y paisajes. Su anuncio principal también recurre a figuras ligadas a la región como Ernest Hemingway, Ava Gardner, Goya, Miguel de Cervantes y Velázquez para presentar un destino capaz de cambiar para siempre a quien lo visita.

Ese concepto se ha materializado en una escultura de tres metros de altura construida con piedras procedentes de diferentes lugares de la Comunidad de Madrid. La pieza, descubierta durante el acto, representa un único corazón formado por la diversidad de los 179 municipios de la región.

AYUSO: "MADRID SE COMPRENDE MUCHO MEJOR CUANDO SE VIVE"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que la campaña permitirá mostrar al mundo la calidad de vida y la oferta cultural, gastronómica, deportiva y natural de la región y de sus 179 municipios.

"Lo más importante de Madrid no es una imagen, es la forma de vivir que nos hemos dado entre todos aquí", ha afirmado la presidenta, quien ha señalado que los latidos de 'Madrid Beats' llevarán al exterior una forma de ser marcada por el mestizaje entre tradición y vanguardia y "con la libertad por bandera".

Ayuso ha enmarcado la presentación de la campaña en un momento "extraordinario" para el turismo madrileño. Según los datos facilitados durante el acto, la Comunidad recibió en 2025 más de 16 millones de turistas y el gasto de los viajeros internacionales rozó los 18.000 millones de euros, con cerca de 2.000 euros por visitante. El turismo representa ya casi el 9% de la economía madrileña y sostiene más de 320.000 puestos de trabajo.

La presidenta regional ha defendido que Madrid debe seguir creciendo, pero ha recalcado que el objetivo no puede limitarse a aumentar el volumen de visitantes. "No se trata del peso, se trata de la calidad; se trata de hacerlo mejor, no de cualquier manera", ha destacado.

EL "MAYOR ESFUERZO" CONJUNTO DE PROMOCIÓN

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha definido 'Madrid Beats' como "el mayor esfuerzo en el ámbito turístico y de promoción" realizado conjuntamente por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, con Ifema Madrid como gran plataforma para la atracción de viajeros, congresos y negocios.

Almeida ha recordado que Madrid ha sido reconocida durante siete años consecutivos como mejor destino mundial de reuniones y congresos y que el gasto turístico internacional ha aumentado un 70% durante los últimos siete años.

También ha situado a Madrid únicamente por detrás de París entre los grandes destinos turísticos urbanos y ha defendido la necesidad de aprovechar este momento para dar "un salto de calidad" mediante el trabajo conjunto de las administraciones, las instituciones y el sector privado.

El regidor ha destacado el patrimonio de Madrid, su oferta gastronómica, su programación deportiva y los atractivos de sus 21 distritos, aunque ha sostenido que el principal factor diferencial de la ciudad es su modo de vida.

"Todas las ciudades queremos ofrecer la mejor experiencia, pero no todas queremos ser la misma ciudad", ha recalcado el alcalde, quien ha asegurado que los visitantes pueden sentirse atraídos por los numerosos recursos turísticos, pero acabarán "rendidamente enamorados" de los madrileños.

LA FÓRMULA 1 COMO PLATAFORMA INTERNACIONAL

El Gran Premio de España de Fórmula 1 será una de las principales plataformas de difusión internacional de 'Madrid Beats'. La competición se celebrará en Madrid del 11 al 13 de septiembre en el circuito Madring y permanecerá en la capital durante los próximos diez años.

Almeida ha subrayado que la Fórmula 1 vuelve a Madrid después de 40 años y ha asegurado que la propia competición entendió que, para continuar creciendo, "tenía que estar en una ciudad como Madrid".

Ayuso, por su parte, ha afirmado que el Gran Premio permitirá enseñar a millones de personas qué es la Comunidad de Madrid y demostrar que la región está preparada para organizar "los mayores acontecimientos del planeta una y otra vez".

IFEMA PREVÉ 460 MILLONES DE IMPACTO POR EL GRAN PREMIO

El presidente de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, ha cifrado en más de 460 millones de euros el impacto económico previsto del Gran Premio de España de Fórmula 1.

Según los datos ofrecidos en su intervención, la prueba atraerá a más de 40.000 turistas internacionales y a otros 35.000 visitantes procedentes del resto de España, además de reforzar la imagen de Madrid en el exterior.

El presidente del recinto ferial ha defendido que 'Madrid Beats' supone mucho más que el lanzamiento de una campaña promocional, ya que representa una visión compartida sobre el futuro de Madrid y sobre la forma en que la región quiere proyectarse al mundo.

A su juicio, Madrid atraviesa "uno de los mejores momentos de su historia" como una región dinámica, abierta, innovadora y emprendedora, capaz de atraer turistas, estudiantes, inversiones, talento y nuevos proyectos.

Así, De los Mozos ha destacado que el turismo beneficia a hoteles, restaurantes, comercios, espacios culturales y empresas de servicios, aunque ha defendido la necesidad de atraer al "visitante adecuado": un turista de calidad, sostenible, respetuoso con el destino y capaz de generar valor para el conjunto de la sociedad.

"Cuando hablamos de turismo, hablamos de economía, de empleo, de oportunidades y de bienestar para miles de empresas y familias madrileñas", ha concluido antes de comprometer la experiencia de Ifema en promoción internacional, generación de contenidos y organización de grandes proyectos para que el latido de 'Madrid Beats' llegue a todo el mundo.