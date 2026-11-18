Archivo - Luces de navidad, a 3 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Madrid ilumina sus calles con más de 13 millones de luces LED en 240 puntos de la ciudad, destacando un árbol de 37 metros en Sol, un túnel luminoso en Gran Vía y un ángel gigante d - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Madrid ha comenzado su cuenta atrás para celebrar la Navidad, con el pistoletazo de salida este sábado con el encendido en la plaza de Cibeles, unas fiestas que vienen cargadas de novedades como las auroras boreales de CondeDuque, el gran Nacimiento junto a la Puerta de Alcalá, los tres Reyes Magos gigantes de la plaza de Colón o el muñeco de nieve transitable entre Bailén y la plaza de España.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha presentado en la Casa de la Villa la programación para las fiestas navideñas bajo el lema 'Madrid, corazón de la Navidad', con música, arte, luz, belenes, teatro, circo, espectáculos y actividades para todos los públicos, como mercadillos y pistas de hielo, entre tradición e innovación.

Por ejemplo, la fachada de la parroquia de San Jerónimo el Real albergará un mapping arquitectónico*concebido por los artistas Camille Gross y Olivier Magermans del 21 al 23 de diciembre desde las 18.30 horas y hasta la medianoche.

La propuesta se completará el 23 de diciembre con el ensemble vocal e instrumental 'Bach Madrid Project', dirigido por Oscar Gershensohn, que interpretará en el interior del templo las Cantatas I, IV y VI del Oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach. Ese mismo día, el Coro de Voces Graves de Madrid, bajo la dirección de Juan Pablo de Juan, ofrecerá dos conciertos desde la escalinata de la iglesia con un repertorio navideño.

EL CIELO DE MADRID Y UN BELÉN DE 100 METROS

El cielo de Madrid será el protagonista de 'El Madrid de todos los cielos', una instalación inmersiva creada por el diseñador de iluminación y escenografía Maxi Gilbert, que transformará el patio central de Conde Duque del 26 al 30 de diciembre.

Durante cinco noches, de 19 a 23 horas, cuarenta sistemas láser distribuidos por el perímetro del patio proyectarán sobre las fachadas constelaciones, trazados celestes y lluvias de Perseidas, convirtiendo la arquitectura del edificio en una gran bóveda estrellada, al tiempo que el cielo abierto se llenará de auroras boreales mediante movimientos de luz y color.

Otra opción viene de la mano del Centro Cultural Daoíz y Velarde, que acogerá del 28 de noviembre al 5 de enero la exposición 'Tesoros de la Colección Basanta-Martín', una oportunidad para descubrir una de las colecciones belenísticas privadas más importantes del mundo.

La muestra conmemora los 50 años de dedicación al coleccionismo de María de los Ángeles Martín y Antonio Basanta Reyes, impulsores de un patrimonio artístico y cultural integrado por 4.278 belenes procedentes de 148 países.

La exposición tendrá como protagonista un monumental belén napolitano de cien metros cuadrados, compuesto por 244 figuras, quince edificios y elementos escenográficos que recrean la vida cotidiana, los mercados, los oficios y las celebraciones populares alrededor de la Natividad.

Junto a esta gran instalación, el público podrá realizar un viaje por los cinco continentes a través de más de medio centenar de conjuntos belenísticos que reflejan las diferentes tradiciones, materiales y sensibilidades artísticas con las que distintas culturas representan el nacimiento de Jesús.

EL BELÉN DE 200 FIGURAS DE CIBELES

La tradición belenista tendrá también uno de sus principales referentes en el belén del Ayuntamiento de Madrid, instalado en el Palacio de Cibeles. Compuesto por 200 figuras y veinte construcciones originales del maestro belenista José Luis Mayo Lebrija, recreará seis escenas de la historia de la Natividad mediante una escenografía diseñada por la Asociación de Belenistas de Madrid.

El itinerario de belenes se completará con los nacimientos del Museo de San Isidro, el Museo de Historia de Madrid y numerosas propuestas distribuidas por los distritos.

En esta edición además, el 'Carillón de Navidad', de la Companyia La Tal, llegará a Moncloa-Aravaca, Retiro y Chamartín, los días 28, 29 y 30 de diciembre, respectivamente. Con él un gigantesco reloj cobrará vida para sorprender al público con un espectáculo teatral lleno de humor, fantasía y música.

Plaza de España, el Centro Cultural Daoíz y Velarde y el parque de Berlín serán los escenarios de esta propuesta, que reafirma la voluntad del Ayuntamiento de llevar la programación cultural navideña a todos los distritos y acercarla a todos los públicos. Además la programación navideña se extenderá por todos los distritos con numerosas actividades culturales y de ocio dirigidas a todos los públicos.

MARTIRIO Y CHANO DOMÍNGUEZ

La música volverá a ser una de las grandes protagonistas de las fiestas en calles, plazas, balcones e iglesias. Pasarán por la Navidad madrileña Martirio y Chano Domínguez en un espectáculo de coplas, tangos y boleros con aires de jazz y flamenco el 29 de diciembre.

La programación contará también con las actuaciones de Argentina el 30 de diciembre y Carmy Love & PM Warson el 3 de enero, junto a propuestas como la 'Zambomba Flamenca De Jerez a Belén', que llevará la tradición navideña jerezana a los jardines de Sabatini el 23 de diciembre, y el concierto de Gospel Factory que volverá a llenar de música los balcones del Teatro Español, entre otros.

Las iglesias volverán a ofrecer conciertos que abarcarán desde el repertorio clásico hasta nuevas interpretaciones del flamenco, como el 17 de diciembre 'Falla Imaginado', una propuesta de Moisés P. Sánchez junto a Ana María Valderrama en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

NIEVE EN MATADERO Y SU PISTA DE HIELO

Y en Matadero reinará 'Navidad de Encuentro', con instalaciones artísticas, teatro, artes escénicas, literatura, música, gastronomía y experiencias participativas. La plaza de Matadero volverá a sorprender al público con su tradicional nevada navideña. A ella se sumarán espectáculos, conciertos, talleres, propuestas creativas para diferentes edades y su pista de hielo.

Como novedad, este año el escenario de la plaza de Matadero acogerá proyectos que utilizan la música como herramienta de inclusión y transformación social. Y las fiestas terminarán con "la mejor cabalgata de España y del mundo", en palabras del alcalde, José Luis Martínez-Almeida. Toda la programación se puede consultar en la web navidadmadrid.com.

"ALZAR LA MIRADA, COMO DIJO EL PAPA"

"Somos el corazón de la Navidad". Con estas palabras ha arrancado Almeida su intervención, donde ha definido las fiestas que vienen como la oportunidad de "distracción en una ciudad tan ajetreada, con el ritmo de vida tan difícil, tan rápido" pero "con momentos del año en los que merece especialmente la pena poder detenerse y disfrutar, pensar y reflexionar, alzar la mirada, como dijo el Papa León XIV en su visita a Madrid".

El alcalde ha llamado a no olvidar que "la Navidad celebra ese nacimiento del Salvador, el nacimiento del niño Dios, esa estrella de luz que llevó a ese humilde portal de Belén y que ha traspasado toda la historia de la humanidad con un mensaje de amor al prójimo y de concordia".

La Navidad se festeja en Madrid, que reconoce así sus raíces cristianas, ha destacado Almeida, con independencia de las creencias cristianas de cada cual, aunque "sabiendo que ha sido el mayor fundamento de la civilización occidental".

El regidor ha invitado a disfrutar de una Navidad, que hace a todo "ser un poco mejores y mejorar como sociedad". "Disfrutemos de esta ciudad, disfrutemos de un tiempo especial, reconozcámonos en nuestras raíces, sepamos de dónde venimos para saber dónde queremos ir, sepamos cuáles son los principios que nos han conformado como ciudad y como sociedad y hagámoslos extensibles desde ese mensaje de amor que nació en el portal de Belén con el Niño Dios", ha terminado.