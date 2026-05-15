Madrid celebra su San Isidro "moderno y tradicional" en un año con aroma electoral y como ensayo a la visita del Papa

Archivo - Parejas vestidos de chulapos bailan el chotis en la Pradera de San Isidro, a 15 de mayo de 2024, en Madrid (España). Decenas de personas se acercan durante todo el día de hoy a la Pradera de San Isidro para celebrar su festividad, hoy, Día de Sa - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

Madrid celebra este viernes su día grande, el de su patrón, San Isidro, donde maridan a la perfección lo moderno y las tradiciones, en palabras de la vicealcaldesa, Inma Sanz, donde ya se huele cierto aroma electoral a un año vista de los comicios municipales y autonómicos y como primer ensayo, en lo que a grandes concentraciones de personas se refiere, a la visita del Papa León XIV en junio.

La primera cita del día será más solemne, con el izado de la bandera en Colón, y la siguiente más institucional, la entrega de Medallas en el Palacio de Cibeles, con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, como maestro de ceremonias.

Las Medallas de Honor de la ciudad de Madrid serán para el científico Mariano Barbacid, la saga de actores Guillén Cuervo y el empresario y fundador de Casa México, Valentín Díez Morodo. Entre los asistentes estará la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, lo que ha dado pie a la vicealcaldesa, Inma Sanz, a preguntas de la prensa, a subrayar que "no hay ningún problema con México, en todo caso hay un problema con un Gobierno (el de Claudia Sheinbaum) que se ha dedicado sistemáticamente a acosar y a tratar de boicotear el viaje de una presidenta de una Comunidad Autónoma".

Además, las Medallas de Madrid irán al capitán del Atlético de Madrid, Jorge Resurrección Merodio (Koke); el escolta del Real Madrid de baloncesto Sergio Llull; al abogado Antonio Garrigues Walker; la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp); Capas Seseña; la taberna Los Caracoles o la Escuela de Tauromaquia de la Comunidad de Madrid José Cubero 'Yiyo'.

La entrega de medallas será un primer alto en el día de los representantes políticos, precisamente en una jornada que coincide con el final de campaña en Andalucía. La siguiente será la pradera, con la asistencia de dos ministros ya confirmada, la titular de Sanidad y colíder de Más Madrid, Mónica García, y el responsable de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, también secretario general de PSOE-M.

La lucha interna en Vox, con tres ediles expulsados --Javier Ortega Smith, Ignacio Ansaldo y Carla Toscano-- y pendientes de la decisión de la Justicia, también hará acto de presencia en la pradera.

Allí precisamente, a pocos metros de la ermita del Santo, tendrá lugar la misa, oficiada por el arzobispo de Madrid, José Cobo, preludio de lo que será la visita del Papa León XIV y para la que la ciudad ya está ultimando los detalles finales.

Será un San Isidro de mirar al cielo pero por la lluvia, con los chulapos y chulapas tirando de refranero con ese 'San Isidro Labrador, quita el agua y pon el sol'. Las fiestas continuarán hasta el domingo.

DE LAS KETCHUP A LOS CHUNGUITOS

El día grande de Madrid vibrará a ritmo de Las Ketchup, Los Chunguitos y Nuria Fergó, en una programación a la que se sumará el rock y las actuaciones de varios djs en los cuatro escenarios emblemáticos: la Plaza Mayor, la Pradera de San Isidro, los jardines de las Vistillas y Matadero Madrid, que concentrarán la actividad musical.

Así, este viernes sonarán los ritmos rumberos de Las Ketchup y Los Chunguitos y familia en la Pradera. El grupo que forman las hermanas Lucía, Lola y Pilar Muñoz recordará sus canciones más populares como el 'Aserejé', mientras que el dúo de Manuel y José Salazar presentará su gira '50+1'. El reencuentro contará con la presencia especial de Azúcar Moreno y José, el Francés.

En la Plaza Mayor tendrá lugar otro homenaje a un mito del cine y de la música, Sara Montiel, cuyas canciones más recordadas interpretará la malagueña Nuria Fergó junto a la Banda Sinfónica Municipal de Madrid. El público podrá revivir clásicos como 'Fumando espero', 'El relicario' o 'La bien pagá'.

El día de San Isidro se vivirá también en La Hora del Vermú con Gilda Club, que presenta a sus dos dj residentes Yahaira y Digues en Las Vistillas. Y a las 18.00 horas, una de las grandes citas: la final en directo y la entrega de galardones de la 46ª edición de los Premios Rock Villa de Madrid.

Los cinco finalistas (Dear Joanne, Jike, Dura Calá, Carmen Lillo y Catuxa Salom) se disputarán los premios en metálico y otros reconocimientos patrocinados por las entidades colaboradoras: Radio 3 y la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (AIE).

El Ayuntamiento de Madrid mantiene la dotación de 11.000 euros en premios en metálico: 6.000 para el primer premio, 3.000 para el segundo, 1.000 para el tercero y dos accésits de 500 euros. Además, los artistas participantes podrán optar a otros dos galardones: el Premio Radio 3 que consiste en grabar Los Conciertos de Radio 3 y el Premio AIE al mejor intérprete, que permitirá al ganador participar en el primer ciclo de AIEnRuta Artistas 2027.

El artista invitado es la banda Camellos, que aterriza en el escenario con motivo de su décimo aniversario y su show satírico y descarado, que repasa su repertorio más icónico. La entrada es gratuita para todos los conciertos.