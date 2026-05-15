El resurgir del vestido de chulapa: Los talleres se desbordan por el tirón de San Isidro entre las madrileñas jóvenes

Archivo - Varias mujeres vestidas de chulapas reparten claveles rojos y blancos en Las Vistillas, a 13 de mayo de 2023, en Madrid (España). Foto de archivo - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

Los talleres de vestidos de chulapa de la capital registran un aumento inesperado de encargos con la llegada de San Isidro, impulsado especialmente por jóvenes que buscan recuperar la tradición castiza con diseños más coloridos, mayor vuelo y la confección artesanal de siempre.

La encargada de Talleres Riaza, Ainhoa Martín, revela a Europa Press que este año han recibido un 75 % más de pedidos que en 2025, con un público más joven que está recuperando y poniendo de moda esta tradición castiza.

Según Martín, la temporada de encargos de vestidos de chulapa comienza en febrero. "Comenzamos a dar citas, coser y probar y para la primera semana de mayo ya hemos rechazado encargos porque estamos desbordadas", subraya.

Este año, su taller ha empezado antes que nunca. Ubicado en Puente de Vallecas, el equipo está formado por cuatro mujeres, dos de ellas contratadas solo para la temporada. Martín describe la confección de los trajes como "súper divertida y súper bonita".

Aunque la época con mayor volumen es San Isidro, también confeccionan trajes para las fiestas de La Paloma en agosto, aunque en menor cantidad.

"AJUSTE FAVORECEDOR, VUELO Y DETALLES"

Martín, vasca con madre gata y que llegó a Madrid con seis años, asegura que sus vestidos destacan por "el ajuste favorecedor, el vuelo y los detalles de las mangas abullonadas".

"Siempre damos mucho vuelo a los vestidos. Es esencial que tengan gracia cuando se mueven", añade. Trabajan con telas de alta calidad y remates, puntillas y hechuras que hacen que sus trajes se diferencien de otros talleres o tiendas.

El tiempo de confección depende del modelo y los adornos: un vestido puede tardar hasta ocho horas continuas. El proceso comienza con la toma de medidas, diseño del patrón y primera prueba con la clienta. El precio de un vestido básico hasta la talla 47 es de 190 euros; de la talla 48 a la 64, 210 euros.

Además, este taller también apuesta por los complementos de los vestidos de chulapa como el bolso (limosnera), el pañuelo y las flores. Otros años trabajaron con mantones de Manila bordados, que esperan "recuperar" próximamente. Para Martín, la parte más complicada del traje es el delantero, donde se concentran todos los adornos.

EL ORIGEN DE TALLERES RIAZA

"Es bonito recordar las raíces en una fiesta tan alegre como San Isidro. Muchos jóvenes visten siempre de negro, blanco o gris, así que siempre les incluyo un color en el traje. La pradera hay que iluminarla con luz y color", afirma la costurera.

Talleres Riaza nació hace 35 años, cuando la madre de Martín comenzó a coser vestidos de chulapa. "Mi madre tenía un taller y cosía los vestidos que una señora que regentaba una tienda le encargaba. Cuando esa mujer se jubiló mi madre se quedó con la tienda en 2015 porque era su sueño", relata. La tienda se llamaba ya Talleres Riaza.

La pandemia obligó a cerrar la tienda en 2020, pero la demanda de clientas, los vestidos sin vender y el interés juvenil por la moda castiza devolvieron la ilusión a Martín, quien reabrió el negocio en 2023 en su actual taller, donde las máquinas no han parado desde entonces.

EL BOCA A BOCA, INSTAGRAM, WALLAPOP Y UN DESFILE

Sin página web, su mayor potencial para promocionar sus vestidos es principalmente Instagram, desde donde han enviado trajes incluso a Barcelona y Transilvania. Otro canal importante es el boca a boca entre vecinos, familiares y amigos.

"La Maja de la Casa de Madrid en Barcelona, la representante castiza en actos y fiestas de San Isidro, nos pidió un traje para este año que enviaremos por correo y en otra ocasión enviamos un vestido a Transilvania para que una madrileña que vivía allí lo luciese en una fiesta", resalta.

Aunque a Martín le gustaría tener TikTok o web, confiesa que "no les da la vida" por las largas horas de trabajo y los fines de semana. "Si fuese una cosa que te puedes dedicar todo el año, te puedes distribuir de otra manera, pero de esta forma, todos los pedidos vienen a la vez, siendo la última semana una locura", cuenta.

Algunos vestidos también se venden en Wallapop, especialmente los sobrantes de 2020. Además, este año participaron por primera vez en un desfile organizado por Mazo de Madrid, un movimiento que reivindica la moda castiza y las tradiciones populares.