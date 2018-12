Madrid, "cerquísima" de cerrar acuerdo con Open de Tenis, que tendrá una tercera pista que podría ser usada por vecinos

Actualizado 04/12/2018 18:30:05 CET

Esta pista, cuyo coste compartirá Consistorio y promotor, puede ser efímera o estable

El coordinador general de la Alcaldía de Madrid, Luis Cueto, ha afirmado este martes que el Consistorio está "cerquísima" de lograr un acuerdo con los promotores del Mutua Madrid Open para que el torneo se celebre este 2019 en la capital, edición que contará con una tercera pista en la Caja Mágica que podrá ser utilizada por los vecinos de San Fermín, aunque aún no se ha acordado si será estable o efímera.

Será a lo largo del mes de diciembre o en enero cuando se alcance este acuerdo. "Estamos muy cerca de lograrlo, a lo largo de diciembre, si no en enero... además de Urbanismo tiene que dar su 'ok' Medio Ambiente, pero estamos cerquísima de dar la seguridad de que un promotor como el actual necesita", ha aseverado tras reunirse con portavoces y responsables de Cultura de la oposición.

Esta nueva pista que solicitaba el promotor del Open para continuar celebrando el torneo en la capital será aneja a la Caja Mágica. Se instalará en el entorno de las pistas de entrenamiento exteriores, y ya no habrá cubierta retráctil. "Urbanismo ha hecho informe preliminar diciendo que cabe; puede ser efímera o estable, y ese es el consejo que hemos pedido a cerca de grupos. La parte del Open está casi cerrada", ha apuntado.

Por ello, Cueto ha asegurado que el "Open va a crecer", ya que "ahora todos están dispuestos a hacer todos los esfuerzos para que crezca en más aforo y que se hagan infraestructuras". Así, otra segunda variable que ha apuntado Cueto es que estas infraestructuras "queden para los vecinos, porque no todos los vecinos de San Fermín ven la Caja Mágica como instalación".

"El Open propone que estas instalaciones queden para los vecinos; el Ayuntamiento no quiere financiar unas infraestructuras que no son las prioritarias, porque si tuviera que financiar con ese dinero se financiarían otras cosas, pero estamos en el punto de compartir esa información de lo que no querríamos hacer, pero sí nos parece bien que se haga y queden para Madrid", ha explicado.

En este sentido, las negociaciones giran ahora sobre un "acuerdo a diez años" en el que ver "cómo compartir unas infraestructuras al principio y luego ya eso quede al albur del promotor privado".

LOS 31 PALCOS

Además, el promotor se ha comprometido a "vender" los 31 palcos del Consistorio, que costaban tal y como ha indicado Cueto "1,5 millones de euros al año". "El promotor se ha comprometido a venderlos, y nos parece muy bien porque hasta ahora tenía que pagarlos, y eso es 1,5 millones de euros al año; el promotor dice venga, yo me hago cargo, y todo eso se mete en la baza de la negociación", ha remachado a renglón seguido.

Luis Cueto ha indicado que "el mundo del tenis es muy agresivo, y la ATP les pide cada vez más premios", por lo que "la ciudad de Madrid no puede ponerse estupenda y decir, lo pagas tú, no, hay que compartir esa responsabilidad de no perder el Open para Madrid".

En esta línea, ha celebrado que el resto de grupos estén acompañando para que "el Ayuntamiento, gobierne quien gobierne, llegue a un acuerdo colectivo para los próximos diez años".

"BUENA DIRECCIÓN"

Tras la reunión, el portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que se les ha dado traslado de la oferta, y la conclusión es que "va en la buena dirección para poder llegar a un acuerdo de producirse una renovación".

"Vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para que el Open de Tenis dentro de posibilidades económicas del Ayuntamiento se quede en la ciudad; todos los grupos somos unánimes", ha aseverado. Una vez pase el puente de diciembre, se volverán a reunir para trasladar su parecer sobre las propuestas.

Misma tónica ha seguido la portavoz de Cs en Cibeles, Begoña Villacís, quien ha aplaudido el "consenso" de los grupos a la hora de abordar la negociación, con una posición negociadora "mucho más fuerte" para que el Open se quede en Madrid al ser "un gran evento".

"Madrid tiene que ser reconocida por hacer bien las cosas, y creo que es uno de sus fuertes; es vital mantenerlo y que Madrid se cuele en todos esos televisores", ha expresado en la cuarta planta del Palacio de Cibeles.

La portavoz socialista, Purificación Causapié, ha celebrado que el "acuerdo sea posible, viable", y que los "cuatro grupos municipales trabajen en común" con un proyecto para "que se quede en Madrid durante años".

"Creo que es una buena noticia que estemos juntos, que permitirá una mejor negociación", ha incidido, para apuntar a continuación que hay una "doble negociación", entre los grupos, y entre los grupos y el promotor, por lo que estudiarán estos días la propuesta.